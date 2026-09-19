31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Şırnak MERKEZ
Mehmet Yarka
AK Parti
%61,7
19.718 oy
Hişar Osal
HDP
%35
11.194 oy
Diğer
%3
1.034 oy
Şırnak - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 119 / 119
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Yarka AK Parti
- Hişar Osal HDP
- Osman Can CHP
- Orhan Ürün SP
- Altay Kırımlı DSP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen38.476
- Kullanılan oy33.197
- Geçerli oy31.946
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1432.137
- 30 Mar 1428.509
- 30 Mar 1427.348
- Açılan sandık
- 119 / 119
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Yarka AK Parti
- Hişar Osal HDP
- Osman Can CHP
- Orhan Ürün SP
- Altay Kırımlı DSP
- Katılım oranı % 86,3
- Toplam seçmen38.476
- Kullanılan oy33.197
- Geçerli oy31.946
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1432.137
- 30 Mar 1428.509
- 30 Mar 1427.348
MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 119 / 119
- %100
Şırnak İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Şırnak ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BalverenŞihmus Sidar % 100 % 45,7 % 0 % 0 % 0 % 53,8 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALVEREN Şihmus Sidar % 100 % 45,74 % 0 % 0 % 0 % 53,78 % 0,47 SP
- BALVEREN (30 Mar 2014) Abdullah Tunç % 14,22 % 0 % 0 % 0 % 64,68 % 21,1 Bağımsız
-
BaşverimliMedeni Tatar % 100 % 68 % 0 % 0 % 0 % 28,4 % 3,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞVERİMLİ Medeni Tatar % 100 % 68,01 % 0 % 0 % 0 % 28,39 % 3,6 SP
- BAŞVERİMLİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BeytüşşebapHabip Aşan % 100 % 57,9 % 0 % 3 % 0 % 38,5 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYTÜŞŞEBAP Habip Aşan % 100 % 57,88 % 0 % 2,96 % 0 % 38,51 % 0,65 SP
- BEYTÜŞŞEBAP (30 Mar 2014) Nurettin Ataman % 27,18 % 2,94 % 0 % 0 % 67,42 % 1,9 BBP
-
CizreMehmet Zırığ % 100 % 17,6 % 0 % 2,7 % 0 % 77 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CİZRE Mehmet Zırığ % 100 % 17,63 % 0 % 2,73 % 0 % 76,99 % 1,35 Bağımsız
- CİZRE (30 Mar 2014) Leyla İmret % 9,33 % 0,44 % 0,64 % 0 % 81,61 % 5,45 HÜDA-PAR
-
ÇalışkanNadir Tosun % 100 % 78,2 % 0 % 0 % 0 % 20,2 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇALIŞKAN Nadir Tosun % 100 % 78,2 % 0 % 0 % 0 % 20,2 % 1,59 SP
- ÇALIŞKAN (30 Mar 2014) Nadir Tosun % 80,13 % 1 % 0 % 0 % 18,31 % 0,55 SP
-
FındıkAbdulselam İmre % 100 % 55,1 % 0 % 0,4 % 0 % 44,4 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FINDIK Abdulselam İmre % 100 % 55,1 % 0 % 0,39 % 0 % 44,44 % 0,08 SP
- FINDIK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GörümlüRuşen Tellioğlu % 100 % 59,9 % 27,1 % 0 % 0 % 9,5 % 3,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖRÜMLÜ Ruşen Tellioğlu % 100 % 59,85 % 27,1 % 0 % 0 % 9,51 % 3,54 SP
- GÖRÜMLÜ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GüçlükonakBahattin Aktuğ % 100 % 66,6 % 2 % 0 % 0 % 30,4 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜÇLÜKONAK Bahattin Aktuğ % 100 % 66,56 % 2,04 % 0 % 0 % 30,42 % 0,45 SP
- GÜÇLÜKONAK (30 Mar 2014) Bahattin Aktuğ % 49,81 % 0,84 % 0,97 % 0 % 47,02 % 0,84 BBP
-
HilalCehver Benek % 100 % 85,2 % 0 % 0 % 0 % 14,8 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HİLAL Cehver Benek % 100 % 85,24 % 0 % 0 % 0 % 14,76 % 0
- HİLAL (30 Mar 2014) Cehver Benek % 56,68 % 0,83 % 0 % 0 % 41,56 % 0,56 SP
-
İdilSongül Erden % 100 % 16,8 % 6,3 % 2,1 % 0 % 73,8 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İDİL Songül Erden % 100 % 16,81 % 6,33 % 2,11 % 0 % 73,84 % 0,53 SP
- İDİL (30 Mar 2014) Mehmet Muhdi Aslan % 13,58 % 1,13 % 1,71 % 0 % 78,88 % 2,82 HÜDA-PAR
-
KaralarHalef İnan % 100 % 52,9 % 0,1 % 0,2 % 0 % 0,7 % 46 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARALAR Halef İnan % 100 % 52,88 % 0,12 % 0,24 % 0 % 0,73 % 46,02 SP
- KARALAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KasrikMehmet Şanlı % 100 % 51,5 % 0 % 0,7 % 0 % 7 % 40,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KASRİK Mehmet Şanlı % 100 % 51,46 % 0 % 0,66 % 0 % 6,97 % 40,56 BBP
- KASRİK (30 Mar 2014) Sadun Şanlı % 52,11 % 0,25 % 0 % 0 % 46,57 % 0,74 SP
-
KumçatıNimet Demir % 100 % 60,6 % 0 % 0 % 0 % 38,1 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUMÇATI Nimet Demir % 100 % 60,6 % 0 % 0 % 0 % 38,12 % 1,29 SP
- KUMÇATI (30 Mar 2014) Mehmet Demir % 41,35 % 0,47 % 0 % 0 % 45,53 % 0,9 SP
-
MerkezMehmet Yarka % 100 % 61,7 % 0 % 1,9 % 0 % 35 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Yarka % 100 % 61,72 % 0 % 1,88 % 0 % 35,04 % 0,85 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 29,29 % 3,18 % 1,55 % 0 % 59,55 % 2,63 HÜDA-PAR
-
SırtköyAbdulkadir Balica % 100 % 60,3 % 0 % 0 % 0 % 39,7 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SIRTKÖY Abdulkadir Balica % 100 % 60,28 % 0 % 0 % 0 % 39,72 % 0
- SIRTKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SilopiAdalet Fidan % 100 % 19,8 % 5,7 % 0 % 0 % 73,2 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİLOPİ Adalet Fidan % 100 % 19,78 % 5,73 % 0 % 0 % 73,16 % 0,79 SP
- SİLOPİ (30 Mar 2014) Emine Esmer % 16,2 % 2,13 % 0 % 0 % 78,19 % 1,29 Bağımsız
-
ŞenobaAlihan Babat % 100 % 59,6 % 0 % 27,4 % 0 % 12,7 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞENOBA Alihan Babat % 100 % 59,59 % 0 % 27,44 % 0 % 12,72 % 0,25 SP
- ŞENOBA (30 Mar 2014) Feyzi Babat % 46,99 % 0,55 % 0 % 0 % 49,73 % 1,64 SP
-
UludereSait Ürek % 100 % 59 % 0 % 7,5 % 0 % 33,1 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULUDERE Sait Ürek % 100 % 58,98 % 0 % 7,49 % 0 % 33,14 % 0,39 SP
- ULUDERE (30 Mar 2014) Zeynep Üren % 16,7 % 1,79 % 0 % 0 % 78,5 % 2,7 BBP
-
UzungeçitCemil Yıldız % 100 % 51,3 % 0 % 4,9 % 0 % 1,7 % 42,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UZUNGEÇİT Cemil Yıldız % 100 % 51,25 % 0 % 4,89 % 0 % 1,71 % 42,14 SP
- UZUNGEÇİT (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Şırnak Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 119 / 119
- %100
-
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