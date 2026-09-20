Seçim Adıyaman Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman

Süleyman Kılınç

AK Parti
%53,2
65.805 oy

Ahmet Faruk Ünsal

SP
%28,1
34.766 oy

Diğer

%19
23.070 oy
Adıyaman İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • %53,2
  • %28,1
  • %11,9
  • %5,4
  • %0,5
  • %53,2
  • %28,1
  • %11,9
  • %5,4
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
  • %2,3
  • %0
  • %12,8
  • %0,1
  • %56,5
  • %2,3
  • %0
  • %12,8
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 7 3 1 1 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Süleyman Kılınç AK Parti
  • Ahmet Faruk Ünsal SP
  • Abdulkadir Kırmızı İYİ Parti
  • Rıfat Erdem MHP
  • Ahmet Alagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen159.663
  • Kullanılan oy128.635
  • Geçerli oy123.641
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.190
  • 30 Mar 14120.672
  • 30 Mar 14116.322
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adıyaman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,7
  • %53,2
  • %5,4
  • %58,7
  • %53,2
  • %5,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %11,9
  • %11,9
  • %0
  • %11,9
  • %11,9
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %29,5
  • %28,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %29,5
  • %28,1
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12 8 1 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Süleyman Kılınç AK Parti
  • Ahmet Faruk Ünsal SP
  • Abdulkadir Kırmızı İYİ Parti
  • Rıfat Erdem MHP
  • Ahmet Alagöz Bağımsız
  • Katılım oranı % 80,6
  • Toplam seçmen159.663
  • Kullanılan oy128.635
  • Geçerli oy123.641
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14140.190
  • 30 Mar 14120.672
  • 30 Mar 14116.322
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Adıyaman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 7 +2
  • MHP 3 0 +3
  • CHP 7 3 +4
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 1 1 0
  • SP 1 3 -2
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 1 -1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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