Seçim Adıyaman GÖLBAŞI Seçim Sonuçları – GÖLBAŞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman GÖLBAŞI

İskender Yıldırım

CHP
%48,6
8.849 oy

Yusuf Özdemir

AK Parti
%34,4
6.262 oy

Diğer

%17
3.106 oy
Adıyaman - GÖLBAŞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • Bağımsız
  • %48,6
  • %34,4
  • %16,2
  • %0,6
  • %0,2
  • %48,6
  • %34,4
  • %16,2
  • %0,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
  • %50,8
  • %20,2
  • %1,1
  • %0
  • %26
  • %50,8
  • %20,2
  • %1,1
  • %0
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İskender Yıldırım CHP
  • Yusuf Özdemir AK Parti
  • Kamber Öztürk MHP
  • Yusuf Yalanız SP
  • Erol Ok Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen21.859
  • Kullanılan oy18.912
  • Geçerli oy18.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.269
  • 30 Mar 1416.861
  • 30 Mar 1415.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,6
  • %34,4
  • %16,2
  • %50,6
  • %34,4
  • %16,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %48,6
  • %48,6
  • %48,6
  • %48,6
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,8
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İskender Yıldırım CHP
  • Yusuf Özdemir AK Parti
  • Kamber Öztürk MHP
  • Yusuf Yalanız SP
  • Erol Ok Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen21.859
  • Kullanılan oy18.912
  • Geçerli oy18.217
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1419.269
  • 30 Mar 1416.861
  • 30 Mar 1415.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gölbaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖLBAŞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 68 / 68
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %48,6
    8.849 oy
  • %34,4
    6.262 oy
  • %48,6
    8.849 oy
  • %34,4
    6.262 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
    4.110 oy
  • %50,8
    8.039 oy
  • %26
    4.110 oy
  • %50,8
    8.039 oy
  • MHP
  • SP
  • %16,2
    2.957 oy
  • %0,6
    103 oy
  • %16,2
    2.957 oy
  • %0,6
    103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,2
    3.199 oy
  • %1,1
    181 oy
  • %20,2
    3.199 oy
  • %1,1
    181 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,2
    36 oy
  • %0,1
    10 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %0,1
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    24 oy
  • %0
  • %0,2
    24 oy

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3