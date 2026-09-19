Seçim Adıyaman KAHTA Seçim Sonuçları – KAHTA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Adıyaman KAHTA

İbrahim Yusuf Turanlı

SP
%49,1
18.710 oy

Engin Akel

AK Parti
%48,3
18.391 oy

Diğer

%3
968 oy
Adıyaman - KAHTA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %49,1
  • %48,3
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,4
  • %49,1
  • %48,3
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
  • %50,4
  • %0,1
  • %0
  • %0,5
  • %1,7
  • %50,4
  • %0,1
  • %0
  • %0,5
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • Bağımsız

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Yusuf Turanlı SP
  • Engin Akel AK Parti
  • Sıraç Aslan MHP
  • Erdoğan Özer İYİ Parti
  • Müzeyyen Baskın BTP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen47.879
  • Kullanılan oy39.992
  • Geçerli oy38.069
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.020
  • 30 Mar 1434.516
  • 30 Mar 1433.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kahta Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,7
  • %48,3
  • %1,4
  • %49,7
  • %48,3
  • %1,4
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %49,5
  • %49,1
  • %0,4
  • %49,5
  • %49,1
  • %0,4
Tüm Partiler
MER BSN ÇLK GRG GLB KHT SAM SİN TUT
BESNİ
yukleniyor
ÇELİKHAN
yukleniyor
GERGER
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
KAHTA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SAMSAT
yukleniyor
SİNCİK
yukleniyor
TUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Yusuf Turanlı SP
  • Engin Akel AK Parti
  • Sıraç Aslan MHP
  • Erdoğan Özer İYİ Parti
  • Müzeyyen Baskın BTP
  • Katılım oranı % 83,5
  • Toplam seçmen47.879
  • Kullanılan oy39.992
  • Geçerli oy38.069
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1440.020
  • 30 Mar 1434.516
  • 30 Mar 1433.270
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kahta Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KAHTA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • %49,1
    18.710 oy
  • %48,3
    18.391 oy
  • %49,1
    18.710 oy
  • %48,3
    18.391 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    567 oy
  • %50,4
    16.775 oy
  • %1,7
    567 oy
  • %50,4
    16.775 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %1,4
    519 oy
  • %0,8
    305 oy
  • %1,4
    519 oy
  • %0,8
    305 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,4
    144 oy
  • %0,4
    144 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    151 oy
  • %0,5
    151 oy

Adıyaman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Adıyaman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Adıyaman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 485 / 485
  • %100
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • %53,2
    65.805 oy
  • %28,1
    34.766 oy
  • %11,9
    14.678 oy
  • %5,4
    6.720 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
    0 oy
  • %12,8
    14.889 oy
  • %56,5
    65.721 oy
  • %2,3
    2.683 oy
  • %0
  • %12,8
    14.889 oy
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • BTP
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • %0,5
    645 oy
  • %0,3
    331 oy
  • %0,2
    268 oy
  • %0,2
    256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    99 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    316 oy
  • %0,1
    99 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    316 oy
  • VP
  • CHP
  • HDP
  • %0,1
    172 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    172 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy
  • %0
  • %21,8
    25.373 oy
  • %5,3
    6.157 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3