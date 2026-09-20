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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Siirt

Berivan Helen Işık

HDP
%48,4
33.227 oy

Ali İlbaş

AK Parti
%46
31.611 oy

Diğer

%6
3.867 oy
Siirt İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %48,4
  • %46
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,5
  • %48,4
  • %46
  • %1,9
  • %1,5
  • %1,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %42,1
  • %0,6
  • %0
  • %1,1
  • %49,4
  • %42,1
  • %0,6
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 4 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Berivan Helen Işık HDP
  • Ali İlbaş AK Parti
  • Şakir Sula CHP
  • Ahmet Özgür İYİ Parti
  • Seyfettin Kol SP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen87.793
  • Kullanılan oy72.680
  • Geçerli oy68.705
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.207
  • 30 Mar 1464.961
  • 30 Mar 1462.419
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Siirt İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46
  • %46
  • %46
  • %46
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %3,4
  • %1,9
  • %1,5
  • %3,4
  • %1,9
  • %1,5
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %50,6
  • %48,4
  • %1,5
  • %0,4
  • %50,6
  • %48,4
  • %1,5
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 4 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BAY ERH KUR PRV MER ŞİR TİL
BAYKAN
yukleniyor
ERUH
yukleniyor
KURTALAN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PERVARİ
yukleniyor
ŞİRVAN
yukleniyor
TİLLO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Berivan Helen Işık HDP
  • Ali İlbaş AK Parti
  • Şakir Sula CHP
  • Ahmet Özgür İYİ Parti
  • Seyfettin Kol SP
  • Katılım oranı % 82,8
  • Toplam seçmen87.793
  • Kullanılan oy72.680
  • Geçerli oy68.705
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1474.207
  • 30 Mar 1464.961
  • 30 Mar 1462.419
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Siirt İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 7 4 +3
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 4 5 -1
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Siirt İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Siirt ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Siirt Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 268 / 268
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • %48,4
    33.227 oy
  • %46
    31.611 oy
  • %1,9
    1.330 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • %49,4
    30.846 oy
  • %42,1
    26.264 oy
  • %0,6
    345 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DSP
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • %1,5
    1.010 oy
  • %1,5
    1.003 oy
  • %0,4
    242 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    693 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    693 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • %0,2
    128 oy
  • %0,1
    95 oy
  • %0,1
    59 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    120 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    329 oy
  • %0,2
    120 oy
  • %0
  • %0,5
    329 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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