Seçim Afyonkarahisar Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar

Mehmet Zeybek

AK Parti
%43
54.712 oy

Mahmut Koçak

İYİ Parti
%39,7
50.562 oy

Diğer

%17
22.094 oy
Afyonkarahisar İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • DSP
  • %43
  • %39,7
  • %16,3
  • %0,6
  • %0,2
  • %43
  • %39,7
  • %16,3
  • %0,6
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
  • %0
  • %42,5
  • %1,1
  • %0
  • %49,4
  • %0
  • %42,5
  • %1,1
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
34 17 4 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeybek AK Parti
  • Mahmut Koçak İYİ Parti
  • Fatih Çetinkaya MHP
  • Hasan Hüseyin Uğurlu SP
  • Şerafettin Erdinç Özdil DSP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen148.907
  • Kullanılan oy131.095
  • Geçerli oy127.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14133.198
  • 30 Mar 14122.711
  • 30 Mar 14118.008
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,2
  • %43
  • %16,3
  • %59,2
  • %43
  • %16,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • %39,7
  • %39,7
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,1
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
51 4 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Zeybek AK Parti
  • Mahmut Koçak İYİ Parti
  • Fatih Çetinkaya MHP
  • Hasan Hüseyin Uğurlu SP
  • Şerafettin Erdinç Özdil DSP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen148.907
  • Kullanılan oy131.095
  • Geçerli oy127.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14133.198
  • 30 Mar 14122.711
  • 30 Mar 14118.008
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 34 30 +4
  • MHP 17 10 +7
  • CHP 4 4 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 2 1 +1
  • VP 0 0 0
  • DP 1 0 +1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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