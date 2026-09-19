Seçim Afyonkarahisar İSCEHİSAR Seçim Sonuçları – İSCEHİSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar İSCEHİSAR

Ahmet Şahin

DP
%34,6
2.707 oy

Mustafa Çibik

AK Parti
%33,4
2.615 oy

Diğer

%32
2.501 oy
Afyonkarahisar - İSCEHİSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • DP
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %34,6
  • %33,4
  • %23,7
  • %7,1
  • %1
  • %34,6
  • %33,4
  • %23,7
  • %7,1
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,2
  • %58,8
  • %32,1
  • %0
  • %1,9
  • %5,2
  • %58,8
  • %32,1
  • %0
  • %1,9
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Şahin DP
  • Mustafa Çibik AK Parti
  • Bahtiyar Aşkın MHP
  • Necati Günsel BBP
  • Ali Başpınar SP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen8.728
  • Kullanılan oy8.017
  • Geçerli oy7.823
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.932
  • 30 Mar 147.595
  • 30 Mar 147.387
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İscehisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,1
  • %33,4
  • %23,7
  • %57,1
  • %33,4
  • %23,7
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • DP
  • BBP
  • SP
  • %42,9
  • %34,6
  • %7,1
  • %1
  • %42,9
  • %34,6
  • %7,1
  • %1
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Şahin DP
  • Mustafa Çibik AK Parti
  • Bahtiyar Aşkın MHP
  • Necati Günsel BBP
  • Ali Başpınar SP
  • Katılım oranı % 91,9
  • Toplam seçmen8.728
  • Kullanılan oy8.017
  • Geçerli oy7.823
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.932
  • 30 Mar 147.595
  • 30 Mar 147.387
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İscehisar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İSCEHİSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31 / 31
  • %100
  • DP
  • AK Parti
  • %34,6
    2.707 oy
  • %33,4
    2.615 oy
  • %34,6
    2.707 oy
  • %33,4
    2.615 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,2
    382 oy
  • %58,8
    4.343 oy
  • %5,2
    382 oy
  • %58,8
    4.343 oy
  • MHP
  • BBP
  • %23,7
    1.852 oy
  • %7,1
    554 oy
  • %23,7
    1.852 oy
  • %7,1
    554 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,1
    2.370 oy
  • %0
    0 oy
  • %32,1
    2.370 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %1
    81 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %1
    81 oy
  • %0,2
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,9
    139 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %1,9
    139 oy
  • %0,1
    5 oy

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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