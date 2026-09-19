Seçim Afyonkarahisar BOLVADİN Seçim Sonuçları – BOLVADİN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Afyonkarahisar BOLVADİN

Fatih Kayacan

Bağımsız
%45,4
8.203 oy

Halilibrahim Sevim

AK Parti
%31,8
5.750 oy

Diğer

%23
4.105 oy
Afyonkarahisar - BOLVADİN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %45,4
  • %31,8
  • %15,9
  • %4,6
  • %1,7
  • %45,4
  • %31,8
  • %15,9
  • %4,6
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
  • %55,7
  • %41,2
  • %0
  • %0,1
  • %0,2
  • %55,7
  • %41,2
  • %0
  • %0,1
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • DP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kayacan Bağımsız
  • Halilibrahim Sevim AK Parti
  • Selahattin Adil Kelekçi MHP
  • Süleyman Toker İYİ Parti
  • Bayram Torlak BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen21.432
  • Kullanılan oy19.053
  • Geçerli oy18.058
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.353
  • 30 Mar 1419.512
  • 30 Mar 1418.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolvadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,7
  • %31,8
  • %15,9
  • %47,7
  • %31,8
  • %15,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %4,6
  • %4,6
  • %4,6
  • %4,6
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %47,7
  • %45,4
  • %1,7
  • %0,5
  • %47,7
  • %45,4
  • %1,7
  • %0,5
Tüm Partiler
MER BLV ÇAY DAZ DNR EMR İHS SND SNN SLT ŞHT BŞM BYT İSC ÇOB EVC HOC KZL
BAŞMAKÇI
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOLVADİN
yukleniyor
ÇAY
yukleniyor
ÇOBANLAR
yukleniyor
DAZKIRI
yukleniyor
DİNAR
yukleniyor
EMİRDAĞ
yukleniyor
EVCİLER
yukleniyor
HOCALAR
yukleniyor
İHSANİYE
yukleniyor
İSCEHİSAR
yukleniyor
KIZILÖREN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SANDIKLI
yukleniyor
SİNANPAŞA
yukleniyor
SULTANDAĞI
yukleniyor
ŞUHUT
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatih Kayacan Bağımsız
  • Halilibrahim Sevim AK Parti
  • Selahattin Adil Kelekçi MHP
  • Süleyman Toker İYİ Parti
  • Bayram Torlak BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen21.432
  • Kullanılan oy19.053
  • Geçerli oy18.058
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1421.353
  • 30 Mar 1419.512
  • 30 Mar 1418.770
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolvadin Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BOLVADİN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 90 / 90
  • %100
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %45,4
    8.203 oy
  • %31,8
    5.750 oy
  • %45,4
    8.203 oy
  • %31,8
    5.750 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    36 oy
  • %55,7
    10.454 oy
  • %0,2
    36 oy
  • %55,7
    10.454 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %15,9
    2.866 oy
  • %4,6
    835 oy
  • %15,9
    2.866 oy
  • %4,6
    835 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,2
    7.724 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,2
    7.724 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • %1,7
    305 oy
  • %0,5
    99 oy
  • %1,7
    305 oy
  • %0,5
    99 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    27 oy
  • %0,9
    164 oy
  • %0,1
    27 oy
  • %0,9
    164 oy

Afyonkarahisar İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Afyonkarahisar ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Afyonkarahisar Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 457 / 457
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • %43
    54.712 oy
  • %39,7
    50.562 oy
  • %16,3
    20.725 oy
  • %0,6
    741 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
    0 oy
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • %49,4
    58.244 oy
  • %0
  • %42,5
    50.191 oy
  • %1,1
    1.322 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,2
    315 oy
  • %0,1
    135 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    67 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    93 oy
  • %0
    57 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    93 oy
  • CHP
  • BBP
  • Bağımsız
  • DP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy
  • %5,3
    6.298 oy
  • %0,6
    725 oy
  • %0,3
    314 oy
  • %0,5
    600 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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