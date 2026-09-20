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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir

Yılmaz Büyükerşen

CHP
%52,3
285.687 oy

Burhan Sakallı

AK Parti
%45,1
246.579 oy

Diğer

%3
13.999 oy
Eskişehir İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %52,3
  • %45,1
  • %1,2
  • %0,8
  • %0,2
  • %52,3
  • %45,1
  • %1,2
  • %0,8
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
  • %39,1
  • %0,9
  • %0,4
  • %0
  • %45,2
  • %39,1
  • %0,9
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 6 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Büyükerşen CHP
  • Burhan Sakallı AK Parti
  • Levent Baştürk SP
  • Dilara Tambova DSP
  • Raif Eşkinat VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen651.738
  • Kullanılan oy560.763
  • Geçerli oy546.265
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14602.227
  • 30 Mar 14546.495
  • 30 Mar 14524.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %52,3
  • %52,3
  • %52,3
  • %52,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • %45,1
  • %45,1
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,8
  • %0,2
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,8
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 6 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yılmaz Büyükerşen CHP
  • Burhan Sakallı AK Parti
  • Levent Baştürk SP
  • Dilara Tambova DSP
  • Raif Eşkinat VP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen651.738
  • Kullanılan oy560.763
  • Geçerli oy546.265
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14602.227
  • 30 Mar 14546.495
  • 30 Mar 14524.619
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 10 -4
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 6 4 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • %0,1
    513 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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