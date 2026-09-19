Seçim Eskişehir TEPEBAŞI Seçim Sonuçları – TEPEBAŞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Eskişehir TEPEBAŞI

Ahmet Ataç

CHP
%56,3
124.194 oy

Hasan Tuç

AK Parti
%41,1
90.783 oy

Diğer

%3
5.753 oy
Eskişehir - TEPEBAŞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 831 / 831
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %56,3
  • %41,1
  • %1,3
  • %0,6
  • %0,4
  • %56,3
  • %41,1
  • %1,3
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %36,8
  • %1
  • %0,5
  • %0,5
  • %46,9
  • %36,8
  • %1
  • %0,5
  • %0,5
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • DSP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Ataç CHP
  • Hasan Tuç AK Parti
  • İsmail Satekin SP
  • Erdal Ersoy DSP
  • Şükrü Ketenci DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen266.575
  • Kullanılan oy226.008
  • Geçerli oy220.730
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.005
  • 30 Mar 14215.596
  • 30 Mar 14207.273
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tepebaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 831 / 831
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %56,3
  • %56,3
  • %56,3
  • %56,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2,6
  • %1,3
  • %0,6
  • %0,4
  • %2,6
  • %1,3
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
ÇFT MHM MHÇ SRC SYT SVH ALP BYL İNÖ GNY HAN MHG ODN TBŞ
ALPU
yukleniyor
BEYLİKOVA
yukleniyor
ÇİFTELER
yukleniyor
GÜNYÜZÜ
yukleniyor
HAN
yukleniyor
İNÖNÜ
yukleniyor
MAHMUDİYE
yukleniyor
MİHALGAZİ
yukleniyor
MİHALIÇÇIK
yukleniyor
ODUNPAZARI
yukleniyor
SARICAKAYA
yukleniyor
SEYİTGAZİ
yukleniyor
SİVRİHİSAR
yukleniyor
TEPEBAŞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Ataç CHP
  • Hasan Tuç AK Parti
  • İsmail Satekin SP
  • Erdal Ersoy DSP
  • Şükrü Ketenci DP
  • Katılım oranı % 84,8
  • Toplam seçmen266.575
  • Kullanılan oy226.008
  • Geçerli oy220.730
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14238.005
  • 30 Mar 14215.596
  • 30 Mar 14207.273
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tepebaşı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TEPEBAŞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 831 / 831
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %56,3
    124.194 oy
  • %41,1
    90.783 oy
  • %1,3
    2.832 oy
  • %56,3
    124.194 oy
  • %41,1
    90.783 oy
  • %1,3
    2.832 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    97.275 oy
  • %36,8
    76.359 oy
  • %1
    1.985 oy
  • %46,9
    97.275 oy
  • %36,8
    76.359 oy
  • %1
    1.985 oy
  • DSP
  • DP
  • VP
  • %0,6
    1.281 oy
  • %0,4
    941 oy
  • %0,2
    417 oy
  • %0,6
    1.281 oy
  • %0,4
    941 oy
  • %0,2
    417 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    1.096 oy
  • %0,5
    1.085 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    1.096 oy
  • %0,5
    1.085 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    282 oy
  • %0,1
    282 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    212 oy
  • %0,1
    212 oy

Eskişehir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Eskişehir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Eskişehir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.227 / 2.227
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • %52,3
    285.687 oy
  • %45,1
    246.579 oy
  • %1,2
    6.579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • %45,2
    237.375 oy
  • %39,1
    204.873 oy
  • %0,9
    4.636 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • %0,8
    4.296 oy
  • %0,2
    1.162 oy
  • %0,2
    872 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    513 oy
  • %0,4
    2.072 oy
  • %0
  • %0,1
    513 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    602 oy
  • %0,1
    488 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy
  • %0
  • %0,7
    3.490 oy
  • %11,2
    58.635 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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