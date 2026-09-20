Seçim Trabzon Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Trabzon Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Trabzon

Murat Zorluoğlu

AK Parti
%64,6
307.167 oy

Atakan Aksoy

İYİ Parti
%29,5
140.421 oy

Diğer

%5
27.863 oy
Trabzon İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %64,6
  • %29,5
  • %3,3
  • %0,8
  • %0,6
  • %64,6
  • %29,5
  • %3,3
  • %0,8
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
  • %0
  • %2,8
  • %0
  • %0,3
  • %59,4
  • %0
  • %2,8
  • %0
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 2 1 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • Bağımsız
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Zorluoğlu AK Parti
  • Atakan Aksoy İYİ Parti
  • Hasan Saka SP
  • Ercan Şılbır DP
  • Haydar Bektaşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen594.912
  • Kullanılan oy497.876
  • Geçerli oy475.451
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14551.990
  • 30 Mar 14478.502
  • 30 Mar 14460.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %64,6
  • %64,6
  • %0
  • %64,6
  • %64,6
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • %29,5
  • %29,5
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %5,9
  • %3,3
  • %0,8
  • %0,6
  • %5,9
  • %3,3
  • %0,8
  • %0,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
15 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKÇ ARK ARS ÇYK MAÇ OF SÜR TON VKF YOM BŞD ŞLP ÇRŞ DRN DÜZ HYR KPR ORT
AKÇAABAT
yukleniyor
ARAKLI
yukleniyor
ARSİN
yukleniyor
BEŞİKDÜZÜ
yukleniyor
ÇARŞIBAŞI
yukleniyor
ÇAYKARA
yukleniyor
DERNEKPAZARI
yukleniyor
DÜZKÖY
yukleniyor
HAYRAT
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
MAÇKA
yukleniyor
OF
yukleniyor
ORTAHİSAR
yukleniyor
SÜRMENE
yukleniyor
ŞALPAZARI
yukleniyor
TONYA
yukleniyor
VAKFIKEBİR
yukleniyor
YOMRA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Zorluoğlu AK Parti
  • Atakan Aksoy İYİ Parti
  • Hasan Saka SP
  • Ercan Şılbır DP
  • Haydar Bektaşoğlu BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen594.912
  • Kullanılan oy497.876
  • Geçerli oy475.451
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14551.990
  • 30 Mar 14478.502
  • 30 Mar 14460.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 16 -3
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 1 1 0
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Trabzon İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Trabzon ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Trabzon Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.215 / 2.215
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • %64,6
    307.167 oy
  • %29,5
    140.421 oy
  • %3,3
    15.502 oy
  • %0,8
    3.747 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,4
    273.726 oy
  • %0
  • %2,8
    12.868 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • Bağımsız
  • VP
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • %0,6
    2.821 oy
  • %0,4
    2.117 oy
  • %0,3
    1.391 oy
  • %0,3
    1.335 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    1.520 oy
  • %0,1
    239 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0
  • TKP
  • MHP
  • CHP
  • %0,2
    950 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    950 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy
  • %0
  • %11,1
    51.350 oy
  • %24,9
    114.707 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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