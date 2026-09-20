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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kütahya

Alim Işık

MHP
%38,7
53.393 oy

Ahmet Sami Kutlu

AK Parti
%32,2
44.513 oy

Diğer

%29
40.119 oy
Kütahya İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %38,7
  • %32,2
  • %25,6
  • %1,5
  • %1,4
  • %38,7
  • %32,2
  • %25,6
  • %1,5
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %48,9
  • %1,6
  • %0
  • %2,4
  • %46
  • %48,9
  • %1,6
  • %0
  • %2,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
17 10 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Işık MHP
  • Ahmet Sami Kutlu AK Parti
  • Eyüp Kahveci CHP
  • Aynur Sezer İYİ Parti
  • Ömer Faruk Evren SP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen164.087
  • Kullanılan oy142.109
  • Geçerli oy138.025
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14154.442
  • 30 Mar 14141.617
  • 30 Mar 14136.435
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kütahya İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %70,9
  • %38,7
  • %32,2
  • %70,9
  • %38,7
  • %32,2
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %27,1
  • %25,6
  • %1,5
  • %27,1
  • %25,6
  • %1,5
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %2
  • %1,4
  • %0,4
  • %0,1
  • %2
  • %1,4
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
27 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALT DOM EMT GDZ MER SMV TAV ASL DML HSR ŞPH ÇVD PZR
ALTINTAŞ
yukleniyor
ASLANAPA
yukleniyor
ÇAVDARHİSAR
yukleniyor
DOMANİÇ
yukleniyor
DUMLUPINAR
yukleniyor
EMET
yukleniyor
GEDİZ
yukleniyor
HİSARCIK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PAZARLAR
yukleniyor
SİMAV
yukleniyor
ŞAPHANE
yukleniyor
TAVŞANLI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alim Işık MHP
  • Ahmet Sami Kutlu AK Parti
  • Eyüp Kahveci CHP
  • Aynur Sezer İYİ Parti
  • Ömer Faruk Evren SP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen164.087
  • Kullanılan oy142.109
  • Geçerli oy138.025
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14154.442
  • 30 Mar 14141.617
  • 30 Mar 14136.435
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kütahya İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 17 14 +3
  • MHP 10 5 +5
  • CHP 0 1 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 1 1 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kütahya İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kütahya ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kütahya Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 509 / 509
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • %38,7
    53.393 oy
  • %32,2
    44.513 oy
  • %25,6
    35.357 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • %46
    62.783 oy
  • %48,9
    66.670 oy
  • %1,6
    2.196 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • %1,5
    2.009 oy
  • %1,4
    1.874 oy
  • %0,4
    541 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,4
    3.302 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0,1
    92 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    173 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    173 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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