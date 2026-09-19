Seçim Balıkesir Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir

Yücel Yılmaz

AK Parti
%47,8
375.253 oy

İsmail Ok

İYİ Parti
%46,5
365.196 oy

Diğer

%6
44.963 oy
Balıkesir İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %47,8
  • %46,5
  • %1,6
  • %1,3
  • %1
  • %47,8
  • %46,5
  • %1,6
  • %1,3
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %39,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 8 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yücel Yılmaz AK Parti
  • İsmail Ok İYİ Parti
  • Tuğba Güner DP
  • Ali Kenanoğlu HDP
  • Selim Sait Terzioğlu SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen942.830
  • Kullanılan oy817.225
  • Geçerli oy785.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14885.884
  • 30 Mar 14809.145
  • 30 Mar 14774.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47,8
  • %47,8
  • %47,8
  • %47,8
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • %46,5
  • %46,5
  • %0
  • Diğer
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %5,7
  • %1,6
  • %1,3
  • %1
  • %5,7
  • %1,6
  • %1,3
  • %1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 9 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yücel Yılmaz AK Parti
  • İsmail Ok İYİ Parti
  • Tuğba Güner DP
  • Ali Kenanoğlu HDP
  • Selim Sait Terzioğlu SP
  • Katılım oranı % 86,7
  • Toplam seçmen942.830
  • Kullanılan oy817.225
  • Geçerli oy785.412
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14885.884
  • 30 Mar 14809.145
  • 30 Mar 14774.815
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 10 14 -4
  • MHP 0 1 -1
  • CHP 8 5 +3
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 1 0 +1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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