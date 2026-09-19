31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir SUSURLUK
Nurettin Güney
İYİ Parti
%54,7
14.520 oy
Şükrü Gür
AK Parti
%43,7
11.610 oy
Diğer
%1
426 oy
Balıkesir - SUSURLUK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 120 / 120
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Nurettin Güney İYİ Parti
- Şükrü Gür AK Parti
- Murat Savut SP
- Nurcan Selçuk BTP
- Katılım oranı % 87,6
- Toplam seçmen31.422
- Kullanılan oy27.526
- Geçerli oy26.556
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1431.661
- 30 Mar 1428.983
- 30 Mar 1427.884
- Açılan sandık
- 120 / 120
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Nurettin Güney İYİ Parti
- Şükrü Gür AK Parti
- Murat Savut SP
- Nurcan Selçuk BTP
- Katılım oranı % 87,6
- Toplam seçmen31.422
- Kullanılan oy27.526
- Geçerli oy26.556
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1431.661
- 30 Mar 1428.983
- 30 Mar 1427.884
SUSURLUK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 120 / 120
- %100
Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AltıeylülHasan Avcı % 100 % 54,7 % 0 % 40,3 % 0 % 0 % 2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTIEYLÜL Hasan Avcı % 100 % 54,74 % 0 % 40,33 % 0 % 0 % 2,04 BBP
- ALTIEYLÜL (30 Mar 2014) Zekai Kafaoğlu % 45,79 % 30,35 % 21,77 % 0 % 0 % 0,8 SP
-
AyvalıkMesut Ergin % 100 % 0 % 19,4 % 38,1 % 0 % 0 % 39,8 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYVALIK Mesut Ergin % 100 % 0 % 19,43 % 38,13 % 0 % 0 % 39,78 DP
- AYVALIK (30 Mar 2014) Rahmi Gençer % 16,12 % 28,09 % 36,82 % 0 % 0 % 15,29 DSP
-
BalyaOrhan Gaga % 100 % 0 % 46 % 50,7 % 0 % 0 % 1,6 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALYA Orhan Gaga % 100 % 0 % 46,03 % 50,75 % 0 % 0 % 1,63 BTP
- BALYA (30 Mar 2014) Osman Kılıç % 34,58 % 37,24 % 25,07 % 0 % 0 % 1,39 DP
-
BandırmaTolga Tosun % 100 % 38,3 % 0 % 58,4 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BANDIRMA Tolga Tosun % 100 % 38,34 % 0 % 58,44 % 0 % 0 % 1,94 SP
- BANDIRMA (30 Mar 2014) Dursun Mirza % 35,02 % 16,27 % 45,85 % 0 % 0 % 1,14 Bağımsız
-
Bigadiçİsmail Avcu % 100 % 50,7 % 0 % 0 % 47,8 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BİGADİÇ İsmail Avcu % 100 % 50,75 % 0 % 0 % 47,84 % 0 % 1,06 SP
- BİGADİÇ (30 Mar 2014) İsmail Avcu % 39,7 % 11,22 % 24,84 % 0 % 0 % 23,69 SP
-
BurhaniyeAli Kemal Deveciler % 100 % 42,3 % 0 % 53,1 % 0 % 0 % 2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BURHANİYE Ali Kemal Deveciler % 100 % 42,25 % 0 % 53,14 % 0 % 0 % 2,04 DSP
- BURHANİYE (30 Mar 2014) Necdet Uysal % 40,2 % 16,74 % 39,74 % 0 % 0 % 1,9 Bağımsız
-
DursunbeyRamazan Bahçavan % 100 % 68 % 0 % 0 % 26,1 % 0 % 4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DURSUNBEY Ramazan Bahçavan % 100 % 67,99 % 0 % 0 % 26,13 % 0 % 4,01 SP
- DURSUNBEY (30 Mar 2014) Ramazan Bahçavan % 56,54 % 20,86 % 3,11 % 0 % 0 % 10,42 BBP
-
EdremitSelman Hasan Arslan % 100 % 0 % 36,2 % 45,7 % 0 % 0 % 13,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EDREMİT Selman Hasan Arslan % 100 % 0 % 36,22 % 45,71 % 0 % 0 % 13,77 Bağımsız
- EDREMİT (30 Mar 2014) Kamil Saka % 33,42 % 17,35 % 44,35 % 0 % 0 % 2,43 Bağımsız
-
ErdekHüseyin Sarı % 100 % 45,7 % 0 % 52 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERDEK Hüseyin Sarı % 100 % 45,68 % 0 % 52,04 % 0 % 0 % 1,12 SP
- ERDEK (30 Mar 2014) Hüseyin Sarı % 36,01 % 10,93 % 52,42 % 0 % 0 % 0,27 SP
-
GömeçMehmet İrem Himam % 100 % 42,1 % 0 % 54,1 % 0 % 0 % 2,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖMEÇ Mehmet İrem Himam % 100 % 42,12 % 0 % 54,11 % 0 % 0 % 2,59 Bağımsız
- GÖMEÇ (30 Mar 2014) Kazim Arslan % 34,86 % 34,48 % 26,12 % 0 % 0 % 2,07 DSP
-
Gönenİbrahim Palaz % 100 % 39,7 % 0 % 55,5 % 0 % 0 % 2,9 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖNEN İbrahim Palaz % 100 % 39,73 % 0 % 55,49 % 0 % 0 % 2,93 DP
- GÖNEN (30 Mar 2014) Hüseyin Yakar % 43,86 % 22,13 % 32,35 % 0 % 0 % 0,56 SP
-
HavranEmin Ersoy % 100 % 51,6 % 0 % 5,3 % 0 % 0 % 41,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAVRAN Emin Ersoy % 100 % 51,62 % 0 % 5,32 % 0 % 0 % 41,54 DP
- HAVRAN (30 Mar 2014) Emin Ersoy % 43,29 % 39,99 % 15,27 % 0 % 0 % 0,59 SP
-
İvrindiYusuf Cengiz % 100 % 54,2 % 0 % 0 % 44,7 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İVRİNDİ Yusuf Cengiz % 100 % 54,24 % 0 % 0 % 44,74 % 0 % 0,64 SP
- İVRİNDİ (30 Mar 2014) Recai Baytar % 44,38 % 16,17 % 37,12 % 0 % 0 % 1,23 SP
-
KaresiDinçer Orkan % 100 % 52,2 % 0 % 39,7 % 0 % 0 % 4,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARESİ Dinçer Orkan % 100 % 52,2 % 0 % 39,74 % 0 % 0 % 4,6 BBP
- KARESİ (30 Mar 2014) Yücel Yılmaz % 45,87 % 27,94 % 22,95 % 0 % 0 % 1,42 BBP
-
Kepsutİsmail Cankul % 100 % 58,8 % 0 % 0 % 37,6 % 0 % 2,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEPSUT İsmail Cankul % 100 % 58,84 % 0 % 0 % 37,65 % 0 % 2,1 BBP
- KEPSUT (30 Mar 2014) İsmail Cankul % 63,75 % 27,09 % 7,33 % 0 % 0 % 1,26 SP
-
ManyasTancan Barcin % 100 % 47,7 % 0 % 51,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MANYAS Tancan Barcin % 100 % 47,75 % 0 % 51,22 % 0 % 0 % 0,66 SP
- MANYAS (30 Mar 2014) Tancan Barcin % 39,5 % 19,9 % 39,66 % 0 % 0 % 0,49 SP
-
MarmaraSüleyman Aksoy % 100 % 56,6 % 0 % 42,7 % 0 % 0 % 0,4 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MARMARA Süleyman Aksoy % 100 % 56,62 % 0 % 42,7 % 0 % 0 % 0,37 BTP
- MARMARA (30 Mar 2014) Süleyman Aksoy % 51,07 % 20,77 % 27,59 % 0 % 0 % 0,38 SP
-
SavaştepeTurhan Şimşek % 100 % 52,7 % 0 % 0 % 40,2 % 0 % 6,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAVAŞTEPE Turhan Şimşek % 100 % 52,68 % 0 % 0 % 40,17 % 0 % 6,24 BBP
- SAVAŞTEPE (30 Mar 2014) Turhan Şimşek % 45,65 % 24,29 % 28,43 % 0 % 0 % 0,69 BBP
-
SındırgıEkrem Yavaş % 100 % 50,3 % 0 % 45,4 % 0 % 0 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SINDIRGI Ekrem Yavaş % 100 % 50,3 % 0 % 45,37 % 0 % 0 % 1,48 BBP
- SINDIRGI (30 Mar 2014) Ekrem Yavaş % 46,54 % 12,15 % 38,64 % 0 % 0 % 1,39 SP
-
SusurlukNurettin Güney % 100 % 43,7 % 0 % 0 % 54,7 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUSURLUK Nurettin Güney % 100 % 43,72 % 0 % 0 % 54,68 % 0 % 1,3 SP
- SUSURLUK (30 Mar 2014) Hüseyin Hızlıoğlu % 37,63 % 27,24 % 33,55 % 0 % 0 % 0,94 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.382 / 3.382
- %100
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