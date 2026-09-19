Seçim Balıkesir SINDIRGI Seçim Sonuçları – SINDIRGI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir SINDIRGI

Ekrem Yavaş

AK Parti
%50,3
12.746 oy

Tuncay Öztürk

CHP
%45,4
11.496 oy

Diğer

%5
1.097 oy
Balıkesir - SINDIRGI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %50,3
  • %45,4
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,8
  • %50,3
  • %45,4
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
  • %38,6
  • %0,2
  • %0,7
  • %1,4
  • %46,5
  • %38,6
  • %0,2
  • %0,7
  • %1,4
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yavaş AK Parti
  • Tuncay Öztürk CHP
  • Adem Öztürk BBP
  • Alper Necati Duman DP
  • Ahmet Ay SP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen28.952
  • Kullanılan oy27.030
  • Geçerli oy25.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.169
  • 30 Mar 1428.658
  • 30 Mar 1426.886
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sındırgı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %50,3
  • %50,3
  • %50,3
  • %50,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,4
  • %45,4
  • %45,4
  • %45,4
  • Diğer
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %4,3
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,8
  • %4,3
  • %1,5
  • %1,1
  • %0,8
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem Yavaş AK Parti
  • Tuncay Öztürk CHP
  • Adem Öztürk BBP
  • Alper Necati Duman DP
  • Ahmet Ay SP
  • Katılım oranı % 93,4
  • Toplam seçmen28.952
  • Kullanılan oy27.030
  • Geçerli oy25.339
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1430.169
  • 30 Mar 1428.658
  • 30 Mar 1426.886
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sındırgı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SINDIRGI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 124 / 124
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • %50,3
    12.746 oy
  • %45,4
    11.496 oy
  • %1,5
    376 oy
  • %50,3
    12.746 oy
  • %45,4
    11.496 oy
  • %1,5
    376 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,5
    12.512 oy
  • %38,6
    10.388 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %46,5
    12.512 oy
  • %38,6
    10.388 oy
  • %0,2
    44 oy
  • DP
  • SP
  • VP
  • %1,1
    275 oy
  • %0,8
    213 oy
  • %0,6
    157 oy
  • %1,1
    275 oy
  • %0,8
    213 oy
  • %0,6
    157 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    192 oy
  • %1,4
    375 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    192 oy
  • %1,4
    375 oy
  • %0
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    52 oy
  • %0,1
    24 oy
  • %0,2
    52 oy
  • %0,1
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    65 oy
  • %0,2
    44 oy
  • %0,2
    65 oy
  • %0,2
    44 oy

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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