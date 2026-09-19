Seçim Balıkesir DURSUNBEY Seçim Sonuçları – DURSUNBEY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir DURSUNBEY

Ramazan Bahçavan

AK Parti
%68
16.683 oy

Mehmet Yarma

İYİ Parti
%26,1
6.411 oy

Diğer

%6
1.445 oy
Balıkesir - DURSUNBEY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 162 / 162
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %68
  • %26,1
  • %4
  • %0,9
  • %0,5
  • %68
  • %26,1
  • %4
  • %0,9
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
  • %0
  • %7,6
  • %0
  • %0,4
  • %56,5
  • %0
  • %7,6
  • %0
  • %0,4
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Bahçavan AK Parti
  • Mehmet Yarma İYİ Parti
  • Fatih Karaca SP
  • Ahmet Erdoğan Bağımsız
  • Şeref Eraydın BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen28.896
  • Kullanılan oy26.385
  • Geçerli oy24.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.068
  • 30 Mar 1428.883
  • 30 Mar 1427.350
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dursunbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 162 / 162
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %68
  • %68
  • %68
  • %68
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %26,1
  • %26,1
  • %26,1
  • %26,1
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %5,9
  • %4
  • %0,9
  • %0,5
  • %5,9
  • %4
  • %0,9
  • %0,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Bahçavan AK Parti
  • Mehmet Yarma İYİ Parti
  • Fatih Karaca SP
  • Ahmet Erdoğan Bağımsız
  • Şeref Eraydın BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen28.896
  • Kullanılan oy26.385
  • Geçerli oy24.539
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.068
  • 30 Mar 1428.883
  • 30 Mar 1427.350
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Dursunbey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DURSUNBEY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 162 / 162
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %68
    16.683 oy
  • %26,1
    6.411 oy
  • %68
    16.683 oy
  • %26,1
    6.411 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,5
    15.463 oy
  • %0
    0 oy
  • %56,5
    15.463 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • %4
    985 oy
  • %0,9
    214 oy
  • %4
    985 oy
  • %0,9
    214 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %7,6
    2.091 oy
  • %0
    0 oy
  • %7,6
    2.091 oy
  • %0
  • BTP
  • DSP
  • %0,5
    133 oy
  • %0,5
    113 oy
  • %0,5
    133 oy
  • %0,5
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    109 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    109 oy
  • %0

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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