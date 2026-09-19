Seçim Balıkesir GÖMEÇ Seçim Sonuçları – GÖMEÇ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Balıkesir GÖMEÇ

Mehmet İrem Himam

Mehmet İrem Himam

CHP
%54,1
4.838 oy

Kazim Arslan

AK Parti
%42,1
3.766 oy

Diğer

%4
337 oy
Balıkesir - GÖMEÇ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %54,1
  • %42,1
  • %2,6
  • %0,7
  • %0,5
  • %54,1
  • %42,1
  • %2,6
  • %0,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,1
  • %34,9
  • %1,7
  • %0,2
  • %0,5
  • %26,1
  • %34,9
  • %1,7
  • %0,2
  • %0,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İrem Himam CHP
  • Kazim Arslan AK Parti
  • Naim Kocabıyık Bağımsız
  • Şahin Reçber BTP
  • Ahmet Aygören SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen10.685
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.011
  • 30 Mar 148.375
  • 30 Mar 148.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gömeç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %54,1
  • %54,1
  • %54,1
  • %54,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %42,1
  • %42,1
  • %42,1
  • %42,1
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %3,8
  • %2,6
  • %0,7
  • %0,5
  • %3,8
  • %2,6
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet İrem Himam CHP
  • Kazim Arslan AK Parti
  • Naim Kocabıyık Bağımsız
  • Şahin Reçber BTP
  • Ahmet Aygören SP
  • Katılım oranı % 87
  • Toplam seçmen10.685
  • Kullanılan oy9.299
  • Geçerli oy8.941
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.011
  • 30 Mar 148.375
  • 30 Mar 148.016
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gömeç Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖMEÇ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 37 / 37
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %54,1
    4.838 oy
  • %42,1
    3.766 oy
  • %54,1
    4.838 oy
  • %42,1
    3.766 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,1
    2.094 oy
  • %34,9
    2.794 oy
  • %26,1
    2.094 oy
  • %34,9
    2.794 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %2,6
    232 oy
  • %0,7
    63 oy
  • %2,6
    232 oy
  • %0,7
    63 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    138 oy
  • %0,2
    14 oy
  • %1,7
    138 oy
  • %0,2
    14 oy
  • SP
  • %0,5
    42 oy
  • %0,5
    42 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    40 oy
  • %0,5
    40 oy

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.382 / 3.382
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • HDP
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • %47,8
    375.253 oy
  • %46,5
    365.196 oy
  • %1,6
    12.776 oy
  • %1,3
    10.195 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,8
    307.999 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • %1
    7.810 oy
  • %0,7
    5.880 oy
  • %0,5
    3.709 oy
  • %0,3
    2.143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    871 oy
  • %1,1
    8.160 oy
  • %0,3
    2.662 oy
  • %0
  • %0,1
    871 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • CHP
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.381 oy
  • %0,1
    1.069 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy
  • %0
  • %0,8
    6.165 oy
  • %25,3
    196.009 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3