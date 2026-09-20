Seçim Çorum Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Çorum Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çorum

Halil İbrahim Aşgın

AK Parti
%43,3
63.866 oy

Özgür Kılıç

CHP
%36,7
54.196 oy

Diğer

%20
29.502 oy
Çorum İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 542 / 542
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %43,3
  • %36,7
  • %16,4
  • %1,9
  • %1,2
  • %43,3
  • %36,7
  • %16,4
  • %1,9
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
  • %34,4
  • %11,8
  • %0
  • %1,2
  • %50,7
  • %34,4
  • %11,8
  • %0
  • %1,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 3 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil İbrahim Aşgın AK Parti
  • Özgür Kılıç CHP
  • Kenan Şahin MHP
  • Bilgi Terlemezoğlu İYİ Parti
  • Kemal Kurt SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen180.368
  • Kullanılan oy152.048
  • Geçerli oy147.564
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14165.110
  • 30 Mar 14146.953
  • 30 Mar 14142.074
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorum İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 542 / 542
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %59,6
  • %43,3
  • %16,4
  • %59,6
  • %43,3
  • %16,4
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %38,6
  • %36,7
  • %1,9
  • %38,6
  • %36,7
  • %1,9
  • Diğer
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,3
  • %0,1
  • %1,7
  • %1,2
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil İbrahim Aşgın AK Parti
  • Özgür Kılıç CHP
  • Kenan Şahin MHP
  • Bilgi Terlemezoğlu İYİ Parti
  • Kemal Kurt SP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen180.368
  • Kullanılan oy152.048
  • Geçerli oy147.564
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14165.110
  • 30 Mar 14146.953
  • 30 Mar 14142.074
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çorum İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 11 8 +3
  • MHP 3 3 0
  • CHP 1 2 -1
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 542 / 542
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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