Seçim Çorum SUNGURLU Seçim Sonuçları – SUNGURLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Çorum SUNGURLU

Abdulkadir Şahiner

İYİ Parti
%44,9
8.516 oy

İlyas Özkan

AK Parti
%43,5
8.256 oy

Diğer

%11
2.203 oy
Çorum - SUNGURLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %44,9
  • %43,5
  • %10,9
  • %0,4
  • %0,3
  • %44,9
  • %43,5
  • %10,9
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %44,4
  • %46,4
  • %0,9
  • %1
  • %0
  • %44,4
  • %46,4
  • %0,9
  • %1
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulkadir Şahiner İYİ Parti
  • İlyas Özkan AK Parti
  • Şaban Köyhanoğlu MHP
  • Hüseyin Tağıl BBP
  • Neşet Çeşitcioğlu SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen22.657
  • Kullanılan oy19.782
  • Geçerli oy18.975
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.758
  • 30 Mar 1420.086
  • 30 Mar 1419.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sungurlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54,4
  • %43,5
  • %10,9
  • %54,4
  • %43,5
  • %10,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %44,9
  • %44,9
  • %44,9
  • %44,9
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ALC BYT MER İSK KRG MCT ORT OSM SNG BĞZ UĞR DDR LÇN OĞZ
ALACA
yukleniyor
BAYAT
yukleniyor
BOĞAZKALE
yukleniyor
DODURGA
yukleniyor
İSKİLİP
yukleniyor
KARGI
yukleniyor
LAÇİN
yukleniyor
MECİTÖZÜ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OĞUZLAR
yukleniyor
ORTAKÖY
yukleniyor
OSMANCIK
yukleniyor
SUNGURLU
yukleniyor
UĞURLUDAĞ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdulkadir Şahiner İYİ Parti
  • İlyas Özkan AK Parti
  • Şaban Köyhanoğlu MHP
  • Hüseyin Tağıl BBP
  • Neşet Çeşitcioğlu SP
  • Katılım oranı % 87,3
  • Toplam seçmen22.657
  • Kullanılan oy19.782
  • Geçerli oy18.975
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.758
  • 30 Mar 1420.086
  • 30 Mar 1419.182
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sungurlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SUNGURLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 75 / 75
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • %44,9
    8.516 oy
  • %43,5
    8.256 oy
  • %44,9
    8.516 oy
  • %43,5
    8.256 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %44,4
    8.517 oy
  • %0
  • %44,4
    8.517 oy
  • MHP
  • BBP
  • %10,9
    2.060 oy
  • %0,4
    74 oy
  • %10,9
    2.060 oy
  • %0,4
    74 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,4
    8.904 oy
  • %0,9
    165 oy
  • %46,4
    8.904 oy
  • %0,9
    165 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    58 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0,3
    58 oy
  • %0,1
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    189 oy
  • %0,1
    15 oy
  • %1
    189 oy
  • %0,1
    15 oy

Çorum İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Çorum ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Çorum Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 542 / 542
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • %43,3
    63.866 oy
  • %36,7
    54.196 oy
  • %16,4
    24.141 oy
  • %1,9
    2.797 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,7
    72.072 oy
  • %34,4
    48.826 oy
  • %11,8
    16.723 oy
  • %0
  • SP
  • Bağımsız
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • %1,2
    1.724 oy
  • %0,3
    398 oy
  • %0,1
    139 oy
  • %0,1
    124 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.720 oy
  • %0,4
    636 oy
  • %0,1
    136 oy
  • %0
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • %0,1
    110 oy
  • %0
    69 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3