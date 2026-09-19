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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay

Lütfü Savaş

CHP
%55,2
490.269 oy

İbrahim Güler

AK Parti
%42,8
380.495 oy

Diğer

%2
18.088 oy
Hatay İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %55,2
  • %42,8
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,2
  • %55,2
  • %42,8
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
  • %40,4
  • %0,8
  • %0,1
  • %0
  • %41,1
  • %40,4
  • %0,8
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
8 4 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Lütfü Savaş CHP
  • İbrahim Güler AK Parti
  • Ahmet Yıldız SP
  • Ercan Akarpınar DSP
  • Yunus Özgür Yıldırım VP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen1.068.544
  • Kullanılan oy913.730
  • Geçerli oy888.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14968.336
  • 30 Mar 14842.013
  • 30 Mar 14818.939
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %55,2
  • %55,2
  • %55,2
  • %55,2
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • %42,8
  • %42,8
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %2
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,2
  • %2
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
11 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Lütfü Savaş CHP
  • İbrahim Güler AK Parti
  • Ahmet Yıldız SP
  • Ercan Akarpınar DSP
  • Yunus Özgür Yıldırım VP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen1.068.544
  • Kullanılan oy913.730
  • Geçerli oy888.852
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14968.336
  • 30 Mar 14842.013
  • 30 Mar 14818.939
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 8 10 -2
  • MHP 3 1 +2
  • CHP 4 4 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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