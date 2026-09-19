31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay ALTINÖZÜ
Rifat Sarı
AK Parti
%63,2
19.537 oy
Mehmet Yüksek
SP
%36,1
11.158 oy
Diğer
%1
224 oy
Hatay - ALTINÖZÜ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 131 / 131
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rifat Sarı AK Parti
- Mehmet Yüksek SP
- Hasan Mutlu BTP
- Katılım oranı % 88,4
- Toplam seçmen36.924
- Kullanılan oy32.653
- Geçerli oy30.919
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1435.482
- 30 Mar 1430.873
- 30 Mar 1430.224
- Açılan sandık
- 131 / 131
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Rifat Sarı AK Parti
- Mehmet Yüksek SP
- Hasan Mutlu BTP
- Katılım oranı % 88,4
- Toplam seçmen36.924
- Kullanılan oy32.653
- Geçerli oy30.919
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1435.482
- 30 Mar 1430.873
- 30 Mar 1430.224
ALTINÖZÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 131 / 131
- %100
Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AltınözüRifat Sarı % 100 % 63,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 36,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINÖZÜ Rifat Sarı % 100 % 63,19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 36,09 SP
- ALTINÖZÜ (30 Mar 2014) Rifat Sarı % 65,78 % 22,7 % 10,36 % 0 % 0 % 0,86 SP
-
Antakyaİzzettin Yılmaz % 100 % 55,3 % 0 % 42,5 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ANTAKYA İzzettin Yılmaz % 100 % 55,26 % 0 % 42,54 % 0 % 0 % 1,41 SP
- ANTAKYA (30 Mar 2014) İsmail Kimyeci % 49,53 % 12,27 % 36,32 % 0 % 0 % 0,95 SP
-
ArsuzAsaf Güven % 100 % 25,5 % 0 % 71,9 % 0 % 0 % 1,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARSUZ Asaf Güven % 100 % 25,52 % 0 % 71,93 % 0 % 0 % 1,12 DSP
- ARSUZ (30 Mar 2014) Nazım Çulha % 17,41 % 10,5 % 64,55 % 0 % 0 % 2,41 DSP
-
Belenİbrahim Gül % 100 % 0 % 61,1 % 0 % 37,3 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BELEN İbrahim Gül % 100 % 0 % 61,06 % 0 % 37,28 % 0 % 1,14 SP
- BELEN (30 Mar 2014) Adnan Vurucu % 48,47 % 43,65 % 6,39 % 0 % 0 % 0,93 SP
-
Defneİbrahim Güzel % 100 % 6,2 % 0 % 68,5 % 0 % 0 % 24,3 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEFNE İbrahim Güzel % 100 % 6,18 % 0 % 68,54 % 0 % 0 % 24,32 DSP
- DEFNE (30 Mar 2014) İbrahim Yaman % 3,31 % 0,74 % 82,09 % 0 % 0 % 7,63 TKP
-
DörtyolFadıl Keskin % 100 % 0 % 47,8 % 0 % 46,5 % 3,4 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÖRTYOL Fadıl Keskin % 100 % 0 % 47,76 % 0 % 46,51 % 3,43 % 1,66 SP
- DÖRTYOL (30 Mar 2014) Yaşar Toksoy % 37,51 % 39,45 % 15,86 % 0 % 0 % 5,33 Bağımsız
-
ErzinÖkkeş Elmasoğlu % 100 % 38,5 % 0 % 60,4 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERZİN Ökkeş Elmasoğlu % 100 % 38,48 % 0 % 60,4 % 0 % 0 % 0,81 SP
- ERZİN (30 Mar 2014) Kasım Şimşek % 38,45 % 27,64 % 25,57 % 0 % 0 % 7,4 Bağımsız
-
HassaMehmet Karataş % 100 % 55 % 0 % 0 % 43,2 % 0 % 0,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HASSA Mehmet Karataş % 100 % 55,01 % 0 % 0 % 43,16 % 0 % 0,91 BBP
- HASSA (30 Mar 2014) Abdurrahman Demirel % 51,9 % 42,81 % 1,36 % 0 % 0 % 1,53 SP
-
İskenderunMehmet Fatih Tosyalı % 100 % 40,4 % 0 % 36,6 % 0 % 0 % 21,4 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İSKENDERUN Mehmet Fatih Tosyalı % 100 % 40,37 % 0 % 36,65 % 0 % 0 % 21,37 DP
- İSKENDERUN (30 Mar 2014) Yusuf Hamit Civelek % 36,52 % 22,98 % 36,67 % 0 % 0 % 1,93 Bağımsız
-
KırıkhanAyhan Yavuz % 100 % 58,9 % 0 % 0 % 38,7 % 0 % 1,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRIKHAN Ayhan Yavuz % 100 % 58,87 % 0 % 0 % 38,68 % 0 % 1,58 BBP
- KIRIKHAN (30 Mar 2014) Ayhan Yavuz % 65,01 % 28,38 % 3,17 % 0 % 0 % 2,63 SP
-
KumluMehmet Deli % 100 % 0 % 60,7 % 37,2 % 0 % 0 % 1,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUMLU Mehmet Deli % 100 % 0 % 60,7 % 37,19 % 0 % 0 % 1,52 BBP
- KUMLU (30 Mar 2014) İbrahim Paç % 41,31 % 37,31 % 20,28 % 0 % 0 % 0,67 SP
-
PayasBekir Altan % 100 % 42,9 % 0 % 40,1 % 0 % 0 % 16,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAYAS Bekir Altan % 100 % 42,92 % 0 % 40,08 % 0 % 0 % 16,61 SP
- PAYAS (30 Mar 2014) Bekir Altan % 46,64 % 13,78 % 5,7 % 0 % 0 % 31,87 SP
-
ReyhanlıMehmet Hacıoğlu % 100 % 59,1 % 0 % 37,5 % 0 % 0 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- REYHANLI Mehmet Hacıoğlu % 100 % 59,11 % 0 % 37,47 % 0 % 0 % 2,4 Bağımsız
- REYHANLI (30 Mar 2014) Hüseyin Şanverdi % 58,88 % 27,95 % 11,42 % 0 % 0 % 1,16 SP
-
SamandağRefik Eryılmaz % 100 % 7 % 0 % 63,2 % 3,1 % 0 % 26,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SAMANDAĞ Refik Eryılmaz % 100 % 6,96 % 0 % 63,24 % 3,13 % 0 % 26,39 DSP
- SAMANDAĞ (30 Mar 2014) Mithat Nehir % 4,27 % 1,56 % 80,97 % 0 % 0 % 11,23 İP
-
YayladağıMustafa Sayın % 100 % 55,7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 41,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAYLADAĞI Mustafa Sayın % 100 % 55,65 % 0 % 0 % 0 % 0 % 41,56 BBP
- YAYLADAĞI (30 Mar 2014) Mehmet Kalkan % 60,1 % 38,78 % 0 % 0 % 0 % 0,81 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.421 / 3.421
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi