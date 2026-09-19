Seçim Hatay YAYLADAĞI Seçim Sonuçları – YAYLADAĞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay YAYLADAĞI

Mustafa Sayın

AK Parti
%55,7
10.776 oy

Mustafa Kemal Dağıstanlı

BBP
%41,6
8.048 oy

Diğer

%2
539 oy
Hatay - YAYLADAĞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %55,7
  • %41,6
  • %1,5
  • %1,3
  • %55,7
  • %41,6
  • %1,5
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,1
  • %0,2
  • %0,8
  • %0,1
  • %60,1
  • %0,2
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
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ARSUZ
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BELEN
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DEFNE
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DÖRTYOL
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ERZİN
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HASSA
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İSKENDERUN
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KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
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YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sayın AK Parti
  • Mustafa Kemal Dağıstanlı BBP
  • Serkan Oğuz Uğraş SP
  • Muhammet Uyğur BTP
  • Katılım oranı % 91,1
  • Toplam seçmen22.188
  • Kullanılan oy20.208
  • Geçerli oy19.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.468
  • 30 Mar 1417.039
  • 30 Mar 1416.347
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %55,7
  • %55,7
  • %55,7
  • %55,7
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %44,3
  • %41,6
  • %1,5
  • %1,3
  • %44,3
  • %41,6
  • %1,5
  • %1,3
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Sayın AK Parti
  • Mustafa Kemal Dağıstanlı BBP
  • Serkan Oğuz Uğraş SP
  • Muhammet Uyğur BTP
  • Katılım oranı % 91,1
  • Toplam seçmen22.188
  • Kullanılan oy20.208
  • Geçerli oy19.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.468
  • 30 Mar 1417.039
  • 30 Mar 1416.347
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yayladağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YAYLADAĞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %55,7
    10.776 oy
  • %41,6
    8.048 oy
  • %55,7
    10.776 oy
  • %41,6
    8.048 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %60,1
    9.824 oy
  • %0,2
    30 oy
  • %60,1
    9.824 oy
  • %0,2
    30 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,5
    296 oy
  • %1,3
    243 oy
  • %1,5
    296 oy
  • %1,3
    243 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    132 oy
  • %0,1
    21 oy
  • %0,8
    132 oy
  • %0,1
    21 oy

      Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 3.421 / 3.421
      • %100
      • CHP
      • AK Parti
      • SP
      • %55,2
        490.269 oy
      • %42,8
        380.495 oy
      • %0,8
        7.547 oy
      • %55,2
        490.269 oy
      • %42,8
        380.495 oy
      • %0,8
        7.547 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %41,1
        336.990 oy
      • %40,4
        330.544 oy
      • %0,8
        6.566 oy
      • %41,1
        336.990 oy
      • %40,4
        330.544 oy
      • %0,8
        6.566 oy
      • DSP
      • VP
      • BTP
      • %0,7
        6.331 oy
      • %0,2
        1.828 oy
      • %0,1
        1.140 oy
      • %0,7
        6.331 oy
      • %0,2
        1.828 oy
      • %0,1
        1.140 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        481 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        809 oy
      • %0,1
        481 oy
      • %0
      • %0,1
        809 oy
      • TKP
      • Bağımsız
      • MHP
      • %0,1
        818 oy
      • %0
        424 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        818 oy
      • %0
        424 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0
        0 oy
      • %1,4
        11.079 oy
      • %15,2
        124.813 oy
      • %0
      • %1,4
        11.079 oy
      • %15,2
        124.813 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3