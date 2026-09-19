Seçim Hatay PAYAS Seçim Sonuçları – PAYAS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Hatay PAYAS

Bekir Altan

AK Parti
%42,9
10.552 oy

Ali Oğuz

CHP
%40,1
9.854 oy

Diğer

%17
4.181 oy
Hatay - PAYAS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %42,9
  • %40,1
  • %16,6
  • %0,3
  • %0,1
  • %42,9
  • %40,1
  • %16,6
  • %0,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
  • %5,7
  • %31,9
  • %0,2
  • %0,3
  • %46,6
  • %5,7
  • %31,9
  • %0,2
  • %0,3
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
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ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
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BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Altan AK Parti
  • Ali Oğuz CHP
  • Recep Baysal SP
  • Atnan Yetiş BBP
  • Kanan Kara BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen28.015
  • Kullanılan oy25.400
  • Geçerli oy24.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.688
  • 30 Mar 1423.951
  • 30 Mar 1423.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Payas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %42,9
  • %42,9
  • %42,9
  • %42,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %40,1
  • %40,1
  • %40,1
  • %40,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • BTP
  • %17
  • %16,6
  • %0,3
  • %0,1
  • %17
  • %16,6
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
PYS DFN ARS ALT DRT HAS İSK KRK REY SAM YAY ERZ BLN KML ANT
ALTINÖZÜ
yukleniyor
ANTAKYA
yukleniyor
ARSUZ
yukleniyor
BELEN
yukleniyor
DEFNE
yukleniyor
DÖRTYOL
yukleniyor
ERZİN
yukleniyor
HASSA
yukleniyor
İSKENDERUN
yukleniyor
KIRIKHAN
yukleniyor
KUMLU
yukleniyor
PAYAS
yukleniyor
REYHANLI
yukleniyor
SAMANDAĞ
yukleniyor
YAYLADAĞI
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Altan AK Parti
  • Ali Oğuz CHP
  • Recep Baysal SP
  • Atnan Yetiş BBP
  • Kanan Kara BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen28.015
  • Kullanılan oy25.400
  • Geçerli oy24.587
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1425.688
  • 30 Mar 1423.951
  • 30 Mar 1423.034
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Payas Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PAYAS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %42,9
    10.552 oy
  • %40,1
    9.854 oy
  • %42,9
    10.552 oy
  • %40,1
    9.854 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,6
    10.744 oy
  • %5,7
    1.314 oy
  • %46,6
    10.744 oy
  • %5,7
    1.314 oy
  • SP
  • BBP
  • %16,6
    4.085 oy
  • %0,3
    76 oy
  • %16,6
    4.085 oy
  • %0,3
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,9
    7.340 oy
  • %0,2
    48 oy
  • %31,9
    7.340 oy
  • %0,2
    48 oy
  • BTP
  • %0,1
    20 oy
  • %0,1
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    69 oy
  • %0,3
    69 oy

Hatay İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Hatay ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Hatay Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.421 / 3.421
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • %55,2
    490.269 oy
  • %42,8
    380.495 oy
  • %0,8
    7.547 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • %41,1
    336.990 oy
  • %40,4
    330.544 oy
  • %0,8
    6.566 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • %0,7
    6.331 oy
  • %0,2
    1.828 oy
  • %0,1
    1.140 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    809 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
  • %0,1
    809 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    818 oy
  • %0
    424 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy
  • %0
  • %1,4
    11.079 oy
  • %15,2
    124.813 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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