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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bolu

Tanju Özcan

CHP
%52,7
49.697 oy

Fatih Metin

AK Parti
%44,7
42.179 oy

Diğer

%2
2.412 oy
Bolu İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %52,7
  • %44,7
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %52,7
  • %44,7
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %49,6
  • %1,8
  • %0
  • %0
  • %37,7
  • %49,6
  • %1,8
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 3 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
DÖRTDİVAN
yukleniyor
GEREDE
yukleniyor
GÖYNÜK
yukleniyor
KIBRISCIK
yukleniyor
MENGEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUDURNU
yukleniyor
SEBEN
yukleniyor
YENİÇAĞA
yukleniyor
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tanju Özcan CHP
  • Fatih Metin AK Parti
  • Turan Kılınç SP
  • Selahattin Özbölük VP
  • Aslı Yolci HDP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen113.924
  • Kullanılan oy97.578
  • Geçerli oy94.288
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.583
  • 30 Mar 1487.777
  • 30 Mar 1484.658
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolu İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %52,7
  • %52,7
  • %52,7
  • %52,7
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • %44,7
  • %44,7
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • HDP
  • %2,6
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,2
  • %2,6
  • %1,6
  • %0,3
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 3 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER GRD GYN KBS MGN MDR SBN DRD YNÇ
DÖRTDİVAN
yukleniyor
GEREDE
yukleniyor
GÖYNÜK
yukleniyor
KIBRISCIK
yukleniyor
MENGEN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUDURNU
yukleniyor
SEBEN
yukleniyor
YENİÇAĞA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Tanju Özcan CHP
  • Fatih Metin AK Parti
  • Turan Kılınç SP
  • Selahattin Özbölük VP
  • Aslı Yolci HDP
  • Katılım oranı % 85,7
  • Toplam seçmen113.924
  • Kullanılan oy97.578
  • Geçerli oy94.288
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1496.583
  • 30 Mar 1487.777
  • 30 Mar 1484.658
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bolu İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 6 -1
  • MHP 2 1 +1
  • CHP 3 4 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 1 0 +1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 1 0 +1
  • Diğer 0 0 0

Bolu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bolu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bolu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 354 / 354
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • VP
  • %52,7
    49.697 oy
  • %44,7
    42.179 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • %52,7
    49.697 oy
  • %44,7
    42.179 oy
  • %1,6
    1.488 oy
  • %0,3
    311 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,7
    31.953 oy
  • %49,6
    41.992 oy
  • %1,8
    1.492 oy
  • %0
  • HDP
  • BTP
  • DSP
  • TKP
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • %0,2
    212 oy
  • %0,2
    151 oy
  • %0,1
    132 oy
  • %0,1
    118 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    92 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,1
    92 oy
  • %0
  • %0
  • MHP
  • DP
  • Bağımsız
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    372 oy
  • %9,9
    8.417 oy
  • %0
  • %0,4
    372 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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