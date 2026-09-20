Seçim Gaziantep Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep

Fatma Şahin

AK Parti
%54
494.905 oy

Celal Doğan

DSP
%26,2
240.274 oy

Diğer

%20
181.768 oy
Gaziantep İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %54
  • %26,2
  • %16,4
  • %1,9
  • %0,5
  • %54
  • %26,2
  • %16,4
  • %1,9
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
  • %0,1
  • %0
  • %2,8
  • %0,3
  • %54,6
  • %0,1
  • %0
  • %2,8
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Şahin AK Parti
  • Celal Doğan DSP
  • Mehmet Ejder Demir İYİ Parti
  • Mehmet İslam SP
  • Mahmut Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 78,7
  • Toplam seçmen1.228.873
  • Kullanılan oy966.659
  • Geçerli oy916.947
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.091.859
  • 30 Mar 14934.539
  • 30 Mar 14897.627
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %54
  • %54
  • %0
  • %54
  • %54
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %16,4
  • %16,4
  • %0
  • %16,4
  • %16,4
  • %0
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %29,6
  • %26,2
  • %1,9
  • %0,5
  • %29,6
  • %26,2
  • %1,9
  • %0,5
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fatma Şahin AK Parti
  • Celal Doğan DSP
  • Mehmet Ejder Demir İYİ Parti
  • Mehmet İslam SP
  • Mahmut Özdemir BTP
  • Katılım oranı % 78,7
  • Toplam seçmen1.228.873
  • Kullanılan oy966.659
  • Geçerli oy916.947
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.091.859
  • 30 Mar 14934.539
  • 30 Mar 14897.627
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 8 -2
  • MHP 1 1 0
  • CHP 2 0 +2
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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