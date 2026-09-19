Seçim Gaziantep NURDAĞI Seçim Sonuçları – NURDAĞI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep NURDAĞI

Ökkeş Kavak

AK Parti
%39,6
8.873 oy

Hasan Dilek

BBP
%38,3
8.585 oy

Diğer

%22
4.946 oy
Gaziantep - NURDAĞI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • İYİ Parti
  • DSP
  • BTP
  • %39,6
  • %38,3
  • %19,3
  • %1,7
  • %0,6
  • %39,6
  • %38,3
  • %19,3
  • %1,7
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,4
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %0,2
  • %43,4
  • %0,3
  • %0
  • %0
  • %0,2
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
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İSLAHİYE
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KARKAMIŞ
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NİZİP
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NURDAĞI
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OĞUZELİ
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ŞAHİNBEY
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ŞEHİTKAMİL
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YAVUZELİ
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  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ökkeş Kavak AK Parti
  • Hasan Dilek BBP
  • Orhan Yılmaz İYİ Parti
  • İsmail Arslan DSP
  • Hasan Hüseyin Avşar BTP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen26.300
  • Kullanılan oy23.132
  • Geçerli oy22.404
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.859
  • 30 Mar 1421.530
  • 30 Mar 1420.558
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,6
  • %39,6
  • %39,6
  • %39,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %19,3
  • %19,3
  • %19,3
  • %19,3
  • Diğer
  • BBP
  • DSP
  • BTP
  • %41,1
  • %38,3
  • %1,7
  • %0,6
  • %41,1
  • %38,3
  • %1,7
  • %0,6
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ökkeş Kavak AK Parti
  • Hasan Dilek BBP
  • Orhan Yılmaz İYİ Parti
  • İsmail Arslan DSP
  • Hasan Hüseyin Avşar BTP
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen26.300
  • Kullanılan oy23.132
  • Geçerli oy22.404
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1423.859
  • 30 Mar 1421.530
  • 30 Mar 1420.558
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Nurdağı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

NURDAĞI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 104 / 104
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %39,6
    8.873 oy
  • %38,3
    8.585 oy
  • %39,6
    8.873 oy
  • %38,3
    8.585 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,4
    8.923 oy
  • %0,3
    66 oy
  • %43,4
    8.923 oy
  • %0,3
    66 oy
  • İYİ Parti
  • DSP
  • %19,3
    4.315 oy
  • %1,7
    382 oy
  • %19,3
    4.315 oy
  • %1,7
    382 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • SP
  • %0,6
    125 oy
  • %0,6
    124 oy
  • %0,6
    125 oy
  • %0,6
    124 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    43 oy
  • %20,2
    4.146 oy
  • %0,2
    43 oy
  • %20,2
    4.146 oy

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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