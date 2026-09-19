Seçim Gaziantep OĞUZELİ Seçim Sonuçları – OĞUZELİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gaziantep OĞUZELİ

Mehmet Sait Kılıç

MHP
%57,3
10.174 oy

Mustafa Dinçkan

CHP
%39,5
7.007 oy

Diğer

%4
568 oy
Gaziantep - OĞUZELİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DP
  • Bağımsız
  • %57,3
  • %39,5
  • %1,2
  • %0,9
  • %0,6
  • %57,3
  • %39,5
  • %1,2
  • %0,9
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,3
  • %24,2
  • %0,8
  • %7,8
  • %0
  • %35,3
  • %24,2
  • %0,8
  • %7,8
  • %0
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
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İSLAHİYE
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KARKAMIŞ
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NİZİP
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NURDAĞI
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OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
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ŞEHİTKAMİL
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YAVUZELİ
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sait Kılıç MHP
  • Mustafa Dinçkan CHP
  • Ethem Yılmaz SP
  • Kurtuluş Özdemir DP
  • Doğan Özmaya Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen20.784
  • Kullanılan oy18.752
  • Geçerli oy17.749
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.266
  • 30 Mar 1417.182
  • 30 Mar 1416.496
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Oğuzeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %57,3
  • %57,3
  • %57,3
  • %57,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %39,5
  • %39,5
  • %39,5
  • %39,5
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • Bağımsız
  • %3,2
  • %1,2
  • %0,9
  • %0,6
  • %3,2
  • %1,2
  • %0,9
  • %0,6
Tüm Partiler
ARB İSL NZP OĞZ YVZ ŞHB ŞHK KRK NRD
ARABAN
yukleniyor
İSLAHİYE
yukleniyor
KARKAMIŞ
yukleniyor
NİZİP
yukleniyor
NURDAĞI
yukleniyor
OĞUZELİ
yukleniyor
ŞAHİNBEY
yukleniyor
ŞEHİTKAMİL
yukleniyor
YAVUZELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Sait Kılıç MHP
  • Mustafa Dinçkan CHP
  • Ethem Yılmaz SP
  • Kurtuluş Özdemir DP
  • Doğan Özmaya Bağımsız
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen20.784
  • Kullanılan oy18.752
  • Geçerli oy17.749
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1418.266
  • 30 Mar 1417.182
  • 30 Mar 1416.496
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Oğuzeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

OĞUZELİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 118 / 118
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %57,3
    10.174 oy
  • %39,5
    7.007 oy
  • %57,3
    10.174 oy
  • %39,5
    7.007 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35,3
    5.827 oy
  • %24,2
    3.988 oy
  • %35,3
    5.827 oy
  • %24,2
    3.988 oy
  • SP
  • DP
  • %1,2
    205 oy
  • %0,9
    167 oy
  • %1,2
    205 oy
  • %0,9
    167 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    135 oy
  • %7,8
    1.285 oy
  • %0,8
    135 oy
  • %7,8
    1.285 oy
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,6
    100 oy
  • %0,5
    96 oy
  • %0,6
    100 oy
  • %0,5
    96 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    21 oy
  • %0
  • %0,1
    21 oy

Gaziantep İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gaziantep ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gaziantep Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.981 / 3.981
  • %100
  • AK Parti
  • DSP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • %54
    494.905 oy
  • %26,2
    240.274 oy
  • %16,4
    150.747 oy
  • %1,9
    17.351 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    25.258 oy
  • %54,6
    490.089 oy
  • %0,1
    877 oy
  • %0
  • %2,8
    25.258 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • VP
  • TKP
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • %0,5
    4.128 oy
  • %0,4
    4.018 oy
  • %0,3
    3.177 oy
  • %0,3
    2.347 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.772 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • CHP
  • MHP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy
  • %21,5
    192.687 oy
  • %11,9
    106.625 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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