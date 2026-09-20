Seçim Kilis Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Kilis Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kilis

Mehmet Abdi Bulut

AK Parti
%47,3
23.538 oy

Ömer Yabancı

MHP
%32,6
16.224 oy

Diğer

%20
10.040 oy
Kilis İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %47,3
  • %32,6
  • %16,9
  • %2,1
  • %0,5
  • %47,3
  • %32,6
  • %16,9
  • %2,1
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
  • %39,6
  • %0
  • %0,9
  • %2,1
  • %50,8
  • %39,6
  • %0
  • %0,9
  • %2,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ELB MUS PLT
ELBEYLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUSABEYLİ
yukleniyor
POLATELİ
yukleniyor
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Abdi Bulut AK Parti
  • Ömer Yabancı MHP
  • Ahmet Nalçacıoğlu İYİ Parti
  • Şerif Karakurt SP
  • Alaiddin Özkar BTP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen62.657
  • Kullanılan oy51.676
  • Geçerli oy49.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.269
  • 30 Mar 1447.828
  • 30 Mar 1446.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kilis İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %79,8
  • %47,3
  • %32,6
  • %79,8
  • %47,3
  • %32,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %16,9
  • %16,9
  • %16,9
  • %16,9
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %3,3
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %3,3
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ELB MUS PLT
ELBEYLİ
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
MUSABEYLİ
yukleniyor
POLATELİ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Abdi Bulut AK Parti
  • Ömer Yabancı MHP
  • Ahmet Nalçacıoğlu İYİ Parti
  • Şerif Karakurt SP
  • Alaiddin Özkar BTP
  • Katılım oranı % 82,5
  • Toplam seçmen62.657
  • Kullanılan oy51.676
  • Geçerli oy49.802
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1454.269
  • 30 Mar 1447.828
  • 30 Mar 1446.173
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kilis İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 3 +1
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kilis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 213 / 213
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • %47,3
    23.538 oy
  • %32,6
    16.224 oy
  • %16,9
    8.403 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
    0 oy
  • %50,8
    23.465 oy
  • %39,6
    18.268 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • %2,1
    1.048 oy
  • %0,5
    254 oy
  • %0,3
    170 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • %0,9
    399 oy
  • %2,1
    964 oy
  • %0,1
    34 oy
  • TKP
  • %0,3
    165 oy
  • %0,3
    165 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kilis Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kilis İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Kilis Belediye Başkan Adayları