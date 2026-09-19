31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kilis POLATELİ
Hakkı Çelik
AK Parti
%55,3
362 oy
Mustafa Polat
CHP
%42,9
281 oy
Diğer
%2
12 oy
Kilis - POLATELİ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
POLATELİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Kilis İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kilis ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ElbeyliSüleyman Şimşek % 100 % 51,5 % 46,9 % 1,1 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELBEYLİ Süleyman Şimşek % 100 % 51,55 % 46,9 % 1,14 % 0 % 0 % 0,24 BTP
- ELBEYLİ (30 Mar 2014) Süleyman Şimşek % 50 % 42,4 % 6,73 % 0 % 0 % 0,48 SP
-
MerkezMehmet Abdi Bulut % 100 % 47,3 % 32,6 % 0 % 16,9 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Abdi Bulut % 100 % 47,26 % 32,58 % 0 % 16,87 % 0 % 2,1 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 50,82 % 39,56 % 3,05 % 0 % 0 % 2,68 BBP
-
MusabeyliAyhan Yılmaz % 100 % 50,7 % 49 % 0 % 0,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MUSABEYLİ Ayhan Yılmaz % 100 % 50,72 % 48,96 % 0 % 0,16 % 0 % 0,16 SP
- MUSABEYLİ (30 Mar 2014) Ayhan Yılmaz % 49,68 % 1,3 % 1,08 % 0 % 0 % 47,52 BTP
-
PolateliHakkı Çelik % 100 % 55,3 % 1,7 % 42,9 % 0 % 0 % 0,2 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- POLATELİ Hakkı Çelik % 100 % 55,27 % 1,68 % 42,9 % 0 % 0 % 0,15 BTP
- POLATELİ (30 Mar 2014) Hakkı Çelik % 42,16 % 27,35 % 30,31 % 0 % 0 % 0,17 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kilis Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 213 / 213
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi