Seçim Manisa Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Manisa Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa

Cengiz Ergün

MHP
%52,8
460.692 oy

Orkun Şıktaşlı

İYİ Parti
%38,1
332.210 oy

Diğer

%9
80.119 oy
Manisa İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %52,8
  • %38,1
  • %4,3
  • %1,4
  • %1,2
  • %52,8
  • %38,1
  • %4,3
  • %1,4
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %0,8
  • %40,1
  • %0
  • %0
  • %0,4
  • %0,8
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
9 4 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cengiz Ergün MHP
  • Orkun Şıktaşlı İYİ Parti
  • Naci Sönmez HDP
  • Şule Tunalı DP
  • Murat Yaşar Güner SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.054.034
  • Kullanılan oy933.160
  • Geçerli oy873.021
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14995.797
  • 30 Mar 14927.964
  • 30 Mar 14884.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %52,8
  • %52,8
  • %0
  • %52,8
  • %52,8
  • %0
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %38,1
  • %38,1
  • %0
  • %38,1
  • %38,1
  • %0
  • Diğer
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %9,2
  • %4,3
  • %1,4
  • %1,2
  • %9,2
  • %4,3
  • %1,4
  • %1,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 4
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cengiz Ergün MHP
  • Orkun Şıktaşlı İYİ Parti
  • Naci Sönmez HDP
  • Şule Tunalı DP
  • Murat Yaşar Güner SP
  • Katılım oranı % 88,5
  • Toplam seçmen1.054.034
  • Kullanılan oy933.160
  • Geçerli oy873.021
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14995.797
  • 30 Mar 14927.964
  • 30 Mar 14884.466
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 9 11 -2
  • MHP 4 6 -2
  • CHP 4 0 +4
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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