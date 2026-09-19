Seçim Manisa SARIGÖL Seçim Sonuçları – SARIGÖL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa SARIGÖL

Necati Selçuk

MHP
%52,3
13.040 oy

Emrah Eroğlu

CHP
%45,7
11.405 oy

Diğer

%2
495 oy
Manisa - SARIGÖL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %52,3
  • %45,7
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,5
  • %52,3
  • %45,7
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,2
  • %27
  • %0
  • %0,7
  • %0,4
  • %46,2
  • %27
  • %0
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Selçuk MHP
  • Emrah Eroğlu CHP
  • Mustafa Erdem VP
  • Şakir Fatih Güner SP
  • Hayrettin Acar BTP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen28.449
  • Kullanılan oy26.634
  • Geçerli oy24.940
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.302
  • 30 Mar 1427.140
  • 30 Mar 1425.264
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %52,3
  • %52,3
  • %52,3
  • %52,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • Diğer
  • VP
  • SP
  • BTP
  • %2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,5
  • %2
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necati Selçuk MHP
  • Emrah Eroğlu CHP
  • Mustafa Erdem VP
  • Şakir Fatih Güner SP
  • Hayrettin Acar BTP
  • Katılım oranı % 93,6
  • Toplam seçmen28.449
  • Kullanılan oy26.634
  • Geçerli oy24.940
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.302
  • 30 Mar 1427.140
  • 30 Mar 1425.264
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sarıgöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SARIGÖL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 107 / 107
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %52,3
    13.040 oy
  • %45,7
    11.405 oy
  • %52,3
    13.040 oy
  • %45,7
    11.405 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,2
    11.683 oy
  • %27
    6.814 oy
  • %46,2
    11.683 oy
  • %27
    6.814 oy
  • VP
  • SP
  • %0,9
    212 oy
  • %0,7
    170 oy
  • %0,9
    212 oy
  • %0,7
    170 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    175 oy
  • %0
  • %0,7
    175 oy
  • BTP
  • %0,5
    113 oy
  • %0,5
    113 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    103 oy
  • %0,4
    103 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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