Seçim Manisa ALAŞEHİR Seçim Sonuçları – ALAŞEHİR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa ALAŞEHİR

Ahmet Öküzcüoğlu

CHP
%49,8
33.067 oy

Ali Uçak

MHP
%45,1
29.908 oy

Diğer

%5
3.365 oy
Manisa - ALAŞEHİR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 275 / 275
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %49,8
  • %45,1
  • %2,8
  • %1
  • %0,7
  • %49,8
  • %45,1
  • %2,8
  • %1
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,9
  • %35,3
  • %0
  • %1
  • %1
  • %26,9
  • %35,3
  • %0
  • %1
  • %1
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Öküzcüoğlu CHP
  • Ali Uçak MHP
  • Kadir Daş BBP
  • Azim Kökten DP
  • Nurin Özcan SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen76.218
  • Kullanılan oy69.602
  • Geçerli oy66.340
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.066
  • 30 Mar 1468.971
  • 30 Mar 1464.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 275 / 275
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %49,8
  • %49,8
  • %49,8
  • %49,8
  • CUMHUR
  • MHP
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • %45,1
  • Diğer
  • BBP
  • DP
  • SP
  • %5,1
  • %2,8
  • %1
  • %0,7
  • %5,1
  • %2,8
  • %1
  • %0,7
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Öküzcüoğlu CHP
  • Ali Uçak MHP
  • Kadir Daş BBP
  • Azim Kökten DP
  • Nurin Özcan SP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen76.218
  • Kullanılan oy69.602
  • Geçerli oy66.340
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1473.066
  • 30 Mar 1468.971
  • 30 Mar 1464.818
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Alaşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ALAŞEHİR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 275 / 275
  • %100
  • CHP
  • MHP
  • BBP
  • %49,8
    33.067 oy
  • %45,1
    29.908 oy
  • %2,8
    1.875 oy
  • %49,8
    33.067 oy
  • %45,1
    29.908 oy
  • %2,8
    1.875 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,9
    17.432 oy
  • %35,3
    22.890 oy
  • %0
    0 oy
  • %26,9
    17.432 oy
  • %35,3
    22.890 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • VP
  • %1
    634 oy
  • %0,7
    437 oy
  • %0,4
    240 oy
  • %1
    634 oy
  • %0,7
    437 oy
  • %0,4
    240 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1
    619 oy
  • %1
    669 oy
  • %0
    0 oy
  • %1
    619 oy
  • %1
    669 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,3
    179 oy
  • %0,3
    179 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    202 oy
  • %0,3
    202 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3