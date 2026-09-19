Seçim Manisa ŞEHZADELER Seçim Sonuçları – ŞEHZADELER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Manisa ŞEHZADELER

Ömer Faruk Çelik

AK Parti
%46,1
45.514 oy

İsa Özdemir

İYİ Parti
%44,1
43.552 oy

Diğer

%10
9.717 oy
Manisa - ŞEHZADELER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 384 / 384
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %46,1
  • %44,1
  • %5,2
  • %2,5
  • %0,7
  • %46,1
  • %44,1
  • %5,2
  • %2,5
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %0,5
  • %40,6
  • %0
  • %0
  • %0,3
  • %0,5
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Faruk Çelik AK Parti
  • İsa Özdemir İYİ Parti
  • Kasım Ağduk HDP
  • Uğur Kıraloğlu DP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen120.879
  • Kullanılan oy104.253
  • Geçerli oy98.783
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14117.198
  • 30 Mar 14108.562
  • 30 Mar 14104.082
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehzadeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 384 / 384
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %44,1
  • %44,1
  • %44,1
  • %44,1
  • Diğer
  • HDP
  • DP
  • SP
  • %9,8
  • %5,2
  • %2,5
  • %0,7
  • %9,8
  • %5,2
  • %2,5
  • %0,7
Tüm Partiler
AKH ALŞ DMR GÖR KRK KUL SLH SRG SRH SLN SOM TUR AHM GLM KPR ŞHZ YNS
AHMETLİ
yukleniyor
AKHİSAR
yukleniyor
ALAŞEHİR
yukleniyor
DEMİRCİ
yukleniyor
GÖLMARMARA
yukleniyor
GÖRDES
yukleniyor
KIRKAĞAÇ
yukleniyor
KÖPRÜBAŞI
yukleniyor
KULA
yukleniyor
SALİHLİ
yukleniyor
SARIGÖL
yukleniyor
SARUHANLI
yukleniyor
SELENDİ
yukleniyor
SOMA
yukleniyor
ŞEHZADELER
yukleniyor
TURGUTLU
yukleniyor
YUNUSEMRE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Faruk Çelik AK Parti
  • İsa Özdemir İYİ Parti
  • Kasım Ağduk HDP
  • Uğur Kıraloğlu DP
  • Abdullah Yılmaz SP
  • Katılım oranı % 86,2
  • Toplam seçmen120.879
  • Kullanılan oy104.253
  • Geçerli oy98.783
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14117.198
  • 30 Mar 14108.562
  • 30 Mar 14104.082
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şehzadeler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞEHZADELER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 384 / 384
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %46,1
    45.514 oy
  • %44,1
    43.552 oy
  • %5,2
    5.144 oy
  • %2,5
    2.434 oy
  • %46,1
    45.514 oy
  • %44,1
    43.552 oy
  • %5,2
    5.144 oy
  • %2,5
    2.434 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,6
    42.227 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    351 oy
  • %40,6
    42.227 oy
  • %0
  • %0
  • %0,3
    351 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,7
    716 oy
  • %0,5
    488 oy
  • %0,3
    253 oy
  • %0,2
    240 oy
  • %0,7
    716 oy
  • %0,5
    488 oy
  • %0,3
    253 oy
  • %0,2
    240 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    481 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    148 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    481 oy
  • %0,1
    91 oy
  • %0,1
    148 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • %0,2
    236 oy
  • %0,2
    206 oy
  • %0,2
    236 oy
  • %0,2
    206 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %3,2
    3.361 oy
  • %0
  • %3,2
    3.361 oy

Manisa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Manisa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Manisa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.674 / 3.674
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DP
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • %52,8
    460.692 oy
  • %38,1
    332.210 oy
  • %4,3
    37.915 oy
  • %1,4
    12.119 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    3.521 oy
  • %40,1
    354.801 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    3.521 oy
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • %1,2
    10.098 oy
  • %0,8
    6.625 oy
  • %0,5
    4.290 oy
  • %0,4
    3.858 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    6.793 oy
  • %0,1
    835 oy
  • %0,2
    1.329 oy
  • %0
  • TKP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • CHP
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    2.890 oy
  • %0,3
    2.324 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy
  • %0
  • %2,5
    21.710 oy
  • %36,7
    324.580 oy
  • %18,3
    161.655 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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