Seçim Erzincan Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Erzincan Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzincan

Bekir Aksun

MHP
%42,4
32.036 oy

Cemalettin Başsoy

AK Parti
%33
24.959 oy

Diğer

%25
18.631 oy
Erzincan İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • %42,4
  • %33
  • %23,1
  • %1
  • %0,4
  • %42,4
  • %33
  • %23,1
  • %1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
  • %54,7
  • %12,2
  • %1,1
  • %0,6
  • %30,1
  • %54,7
  • %12,2
  • %1,1
  • %0,6
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
7 5 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
ÇAYIRLI
yukleniyor
İLİÇ
yukleniyor
KEMAH
yukleniyor
KEMALİYE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OTLUKBELİ
yukleniyor
REFAHİYE
yukleniyor
TERCAN
yukleniyor
ÜZÜMLÜ
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Aksun MHP
  • Cemalettin Başsoy AK Parti
  • İsmail Taş CHP
  • Muharrem Altay SP
  • Aşkın Kirik BBP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen90.566
  • Kullanılan oy77.843
  • Geçerli oy75.626
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.974
  • 30 Mar 1453.891
  • 30 Mar 1452.370
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erzincan İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %75,4
  • %42,4
  • %33
  • %75,4
  • %42,4
  • %33
  • MİLLET
  • CHP
  • %23,1
  • %23,1
  • %23,1
  • %23,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • TKP
  • %1,6
  • %1
  • %0,4
  • %0,1
  • %1,6
  • %1
  • %0,4
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
12 2 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
ÇAYIRLI
yukleniyor
İLİÇ
yukleniyor
KEMAH
yukleniyor
KEMALİYE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OTLUKBELİ
yukleniyor
REFAHİYE
yukleniyor
TERCAN
yukleniyor
ÜZÜMLÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bekir Aksun MHP
  • Cemalettin Başsoy AK Parti
  • İsmail Taş CHP
  • Muharrem Altay SP
  • Aşkın Kirik BBP
  • Katılım oranı % 86
  • Toplam seçmen90.566
  • Kullanılan oy77.843
  • Geçerli oy75.626
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.974
  • 30 Mar 1453.891
  • 30 Mar 1452.370
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erzincan İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 7 9 -2
  • MHP 5 6 -1
  • CHP 2 1 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 1 0 +1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • SP
  • BBP
  • TKP
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %0,1
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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