Seçim Erzincan OTLUKBELİ Seçim Sonuçları – OTLUKBELİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Erzincan OTLUKBELİ

Yusuf Tektaş

MHP
%54,5
495 oy

Vahdet Ercan

AK Parti
%44,9
408 oy

Diğer

%0
5 oy
Erzincan - OTLUKBELİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %54,5
  • %44,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0
  • %54,5
  • %44,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
  • %52,9
  • %0,6
  • %2,1
  • %0
  • %44,4
  • %52,9
  • %0,6
  • %2,1
  • %0
Tüm Partiler
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MERKEZ
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REFAHİYE
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TERCAN
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ÜZÜMLÜ
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  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Tektaş MHP
  • Vahdet Ercan AK Parti
  • Haci Yeşildağ CHP
  • Ömer Gök SP
  • İlhan Şahin BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen1.042
  • Kullanılan oy946
  • Geçerli oy908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14955
  • 30 Mar 14863
  • 30 Mar 14843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Otlukbeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99,4
  • %54,5
  • %44,9
  • %99,4
  • %54,5
  • %44,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
  • %0,2
  • %0,2
  • %0
Tüm Partiler
MER KMH REF İLÇ KML ÜZM ÇYR OTL TRC
ÇAYIRLI
yukleniyor
İLİÇ
yukleniyor
KEMAH
yukleniyor
KEMALİYE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
OTLUKBELİ
yukleniyor
REFAHİYE
yukleniyor
TERCAN
yukleniyor
ÜZÜMLÜ
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yusuf Tektaş MHP
  • Vahdet Ercan AK Parti
  • Haci Yeşildağ CHP
  • Ömer Gök SP
  • İlhan Şahin BTP
  • Katılım oranı % 90,8
  • Toplam seçmen1.042
  • Kullanılan oy946
  • Geçerli oy908
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14955
  • 30 Mar 14863
  • 30 Mar 14843
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Otlukbeli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

OTLUKBELİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 5 / 5
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %54,5
    495 oy
  • %44,9
    408 oy
  • %54,5
    495 oy
  • %44,9
    408 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,4
    374 oy
  • %52,9
    446 oy
  • %44,4
    374 oy
  • %52,9
    446 oy
  • CHP
  • SP
  • %0,3
    3 oy
  • %0,2
    2 oy
  • %0,3
    3 oy
  • %0,2
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    5 oy
  • %2,1
    18 oy
  • %0,6
    5 oy
  • %2,1
    18 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Erzincan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Erzincan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Erzincan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 295 / 295
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • %42,4
    32.036 oy
  • %33
    24.959 oy
  • %23,1
    17.457 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • %30,1
    15.782 oy
  • %54,7
    28.650 oy
  • %12,2
    6.393 oy
  • SP
  • BBP
  • TKP
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %0,1
    52 oy
  • %1
    739 oy
  • %0,4
    276 oy
  • %0,1
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    565 oy
  • %0,6
    324 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • %0,1
    42 oy
  • %0,1
    38 oy
  • %0
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    44 oy
  • %0,1
    47 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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