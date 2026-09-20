Seçim Iğdır Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Iğdır Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Iğdır

Yaşar Akkuş

HDP
%50,1
22.227 oy

İsa Yaşar Tezel

MHP
%46,7
20.713 oy

Diğer

%3
1.428 oy
Iğdır İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %50,1
  • %46,7
  • %2,3
  • %0,5
  • %0,2
  • %50,1
  • %46,7
  • %2,3
  • %0,5
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
  • %42,4
  • %0,7
  • %0,4
  • %0
  • %44,2
  • %42,4
  • %0,7
  • %0,4
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3 2 1 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Akkuş HDP
  • İsa Yaşar Tezel MHP
  • Sözer Sayan CHP
  • Abdullah Mert SP
  • Fırat Akdağ DSP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen56.116
  • Kullanılan oy46.174
  • Geçerli oy44.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.544
  • 30 Mar 1442.530
  • 30 Mar 1441.148
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Iğdır İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • %46,7
  • %46,7
  • %0
  • MİLLET
  • CHP
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • %2,3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DSP
  • %51
  • %50,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %51
  • %50,1
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
3 3 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Yaşar Akkuş HDP
  • İsa Yaşar Tezel MHP
  • Sözer Sayan CHP
  • Abdullah Mert SP
  • Fırat Akdağ DSP
  • Katılım oranı % 82,3
  • Toplam seçmen56.116
  • Kullanılan oy46.174
  • Geçerli oy44.368
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1450.544
  • 30 Mar 1442.530
  • 30 Mar 1441.148
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Iğdır İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 1 0 +1
  • MHP 2 0 +2
  • CHP 0 1 -1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 3 1 +2
  • SP 1 0 +1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 1 -1
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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