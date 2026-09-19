Seçim Iğdır KARAKOYUNLU Seçim Sonuçları – KARAKOYUNLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Iğdır KARAKOYUNLU

Bayramali Ballı

MHP
%42,6
610 oy

Cafer Dalga

CHP
%30,6
438 oy

Diğer

%26
385 oy
Iğdır - KARAKOYUNLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %42,6
  • %30,6
  • %26,7
  • %0,1
  • %0
  • %42,6
  • %30,6
  • %26,7
  • %0,1
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
  • %37
  • %30,5
  • %0,2
  • %0,4
  • %31,4
  • %37
  • %30,5
  • %0,2
  • %0,4
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • SP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayramali Ballı MHP
  • Cafer Dalga CHP
  • Kurban Kaya AK Parti
  • İsmet Öget SP
  • Hüseyin Emre Tığlı BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen1.695
  • Kullanılan oy1.477
  • Geçerli oy1.433
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.578
  • 30 Mar 141.429
  • 30 Mar 141.360
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoyunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %69,3
  • %42,6
  • %26,7
  • %69,3
  • %42,6
  • %26,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %30,6
  • %30,6
  • %30,6
  • %30,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
  • %0,1
  • %0,1
  • %0
Tüm Partiler
ARA MER TUZ KRK
ARALIK
yukleniyor
KARAKOYUNLU
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
TUZLUCA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Bayramali Ballı MHP
  • Cafer Dalga CHP
  • Kurban Kaya AK Parti
  • İsmet Öget SP
  • Hüseyin Emre Tığlı BTP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen1.695
  • Kullanılan oy1.477
  • Geçerli oy1.433
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.578
  • 30 Mar 141.429
  • 30 Mar 141.360
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karakoyunlu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARAKOYUNLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6 / 6
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • %42,6
    610 oy
  • %30,6
    438 oy
  • %42,6
    610 oy
  • %30,6
    438 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,4
    427 oy
  • %37
    503 oy
  • %31,4
    427 oy
  • %37
    503 oy
  • AK Parti
  • SP
  • %26,7
    383 oy
  • %0,1
    2 oy
  • %26,7
    383 oy
  • %0,1
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,5
    415 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %30,5
    415 oy
  • %0,2
    3 oy
  • BTP
  • %0
    0 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    5 oy
  • %0,4
    5 oy

Iğdır İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Iğdır ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Iğdır Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 170 / 170
  • %100
  • HDP
  • MHP
  • CHP
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • %50,1
    22.227 oy
  • %46,7
    20.713 oy
  • %2,3
    1.014 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • %44,2
    18.168 oy
  • %42,4
    17.442 oy
  • %0,7
    305 oy
  • SP
  • DSP
  • TKP
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • %0,5
    206 oy
  • %0,2
    78 oy
  • %0,2
    76 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    145 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    145 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • AK Parti
  • %0,1
    54 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    54 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy
  • %0,8
    340 oy
  • %10,9
    4.490 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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