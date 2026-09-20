Seçim Ardahan Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Ardahan Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ardahan

Faruk Demir

CHP
%51,2
5.348 oy

Yunus Baydar

AK Parti
%43,1
4.501 oy

Diğer

%6
596 oy
Ardahan İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • %51,2
  • %43,1
  • %4,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %51,2
  • %43,1
  • %4,9
  • %0,3
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
  • %34,3
  • %0
  • %1,5
  • %0
  • %33,7
  • %34,3
  • %0
  • %1,5
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Demir CHP
  • Yunus Baydar AK Parti
  • Mete Özdemir İYİ Parti
  • Mustafa Çapan SP
  • Özcan Güven VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen13.454
  • Kullanılan oy10.976
  • Geçerli oy10.445
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.230
  • 30 Mar 1410.363
  • 30 Mar 149.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardahan İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %56,1
  • %51,2
  • %4,9
  • %56,1
  • %51,2
  • %4,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43,1
  • %43,1
  • %43,1
  • %43,1
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,9
  • %0,3
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
4 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Faruk Demir CHP
  • Yunus Baydar AK Parti
  • Mete Özdemir İYİ Parti
  • Mustafa Çapan SP
  • Özcan Güven VP
  • Katılım oranı % 81,6
  • Toplam seçmen13.454
  • Kullanılan oy10.976
  • Geçerli oy10.445
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1412.230
  • 30 Mar 1410.363
  • 30 Mar 149.837
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ardahan İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 4 2 +2
  • MHP 0 0 0
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 1 -1
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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