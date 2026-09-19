Seçim Ardahan ÇILDIR Seçim Sonuçları – ÇILDIR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ardahan ÇILDIR

Kemal Yakup Azizoğlu

AK Parti
%67
1.071 oy

Mehmet Mülazim Karaçay

CHP
%29,5
471 oy

Diğer

%4
57 oy
Ardahan - ÇILDIR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • DSP
  • SP
  • %67
  • %29,5
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %67
  • %29,5
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,4
  • %23,1
  • %16,5
  • %27,5
  • %22
  • %10,4
  • %23,1
  • %16,5
  • %27,5
  • %22
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
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DAMAL
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GÖLE
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HANAK
yukleniyor
MERKEZ
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POSOF
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Yakup Azizoğlu AK Parti
  • Mehmet Mülazim Karaçay CHP
  • Çağrı Alkanat MHP
  • Mutlu Göksu DSP
  • Muhammed Burak Karaçelik SP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen1.908
  • Kullanılan oy1.673
  • Geçerli oy1.599
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.984
  • 30 Mar 141.742
  • 30 Mar 141.675
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çıldır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %69,8
  • %67
  • %2,8
  • %69,8
  • %67
  • %2,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %29,5
  • %29,5
  • %29,5
  • %29,5
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Kemal Yakup Azizoğlu AK Parti
  • Mehmet Mülazim Karaçay CHP
  • Çağrı Alkanat MHP
  • Mutlu Göksu DSP
  • Muhammed Burak Karaçelik SP
  • Katılım oranı % 87,7
  • Toplam seçmen1.908
  • Kullanılan oy1.673
  • Geçerli oy1.599
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.984
  • 30 Mar 141.742
  • 30 Mar 141.675
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çıldır Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇILDIR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %67
    1.071 oy
  • %29,5
    471 oy
  • %67
    1.071 oy
  • %29,5
    471 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %10,4
    175 oy
  • %23,1
    387 oy
  • %10,4
    175 oy
  • %23,1
    387 oy
  • MHP
  • DSP
  • %2,8
    45 oy
  • %0,4
    7 oy
  • %2,8
    45 oy
  • %0,4
    7 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %16,5
    276 oy
  • %27,5
    460 oy
  • %16,5
    276 oy
  • %27,5
    460 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    4 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %0,3
    4 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %22
    368 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %22
    368 oy
  • %0,5
    9 oy

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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