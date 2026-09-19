Seçim Ardahan HANAK Seçim Sonuçları – HANAK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ardahan HANAK

Ayhan Büyükkaya

CHP
%43,6
808 oy

Taşdemir Çoban

AK Parti
%39,5
732 oy

Diğer

%17
314 oy
Ardahan - HANAK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • MHP
  • BTP
  • %43,6
  • %39,5
  • %14,2
  • %1,6
  • %0,5
  • %43,6
  • %39,5
  • %14,2
  • %1,6
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,7
  • %35,4
  • %0
  • %2,1
  • %0
  • %39,7
  • %35,4
  • %0
  • %2,1
  • %0
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
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DAMAL
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GÖLE
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HANAK
yukleniyor
MERKEZ
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POSOF
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Büyükkaya CHP
  • Taşdemir Çoban AK Parti
  • Necat Tuna DSP
  • Şahin Laçin MHP
  • Pakize Doğan BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen2.261
  • Kullanılan oy1.959
  • Geçerli oy1.854
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.376
  • 30 Mar 142.060
  • 30 Mar 141.982
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hanak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %43,9
  • %43,6
  • %0,3
  • %43,9
  • %43,6
  • %0,3
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41,1
  • %39,5
  • %1,6
  • %41,1
  • %39,5
  • %1,6
  • Diğer
  • DSP
  • BTP
  • SP
  • %15
  • %14,2
  • %0,5
  • %0,3
  • %15
  • %14,2
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Büyükkaya CHP
  • Taşdemir Çoban AK Parti
  • Necat Tuna DSP
  • Şahin Laçin MHP
  • Pakize Doğan BTP
  • Katılım oranı % 86,6
  • Toplam seçmen2.261
  • Kullanılan oy1.959
  • Geçerli oy1.854
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.376
  • 30 Mar 142.060
  • 30 Mar 141.982
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hanak Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HANAK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 9 / 9
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • %43,6
    808 oy
  • %39,5
    732 oy
  • %14,2
    263 oy
  • %43,6
    808 oy
  • %39,5
    732 oy
  • %14,2
    263 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,7
    787 oy
  • %35,4
    702 oy
  • %0
    0 oy
  • %39,7
    787 oy
  • %35,4
    702 oy
  • %0
  • MHP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %1,6
    30 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %1,6
    30 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %0,3
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    42 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    42 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • %0,3
    6 oy
  • %0,3
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    9 oy
  • %0,5
    9 oy

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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