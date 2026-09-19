Seçim Ardahan GÖLE Seçim Sonuçları – GÖLE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ardahan GÖLE

İlhan Gültekin

AK Parti
%33,1
1.053 oy

Akın İsmailoğlu

DP
%32
1.019 oy

Diğer

%35
1.112 oy
Ardahan - GÖLE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • HDP
  • MHP
  • %33,1
  • %32
  • %30,3
  • %2,2
  • %1,6
  • %33,1
  • %32
  • %30,3
  • %2,2
  • %1,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
  • %0
  • %20,5
  • %6,4
  • %1,8
  • %33
  • %0
  • %20,5
  • %6,4
  • %1,8
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
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GÖLE
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HANAK
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MERKEZ
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POSOF
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  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhan Gültekin AK Parti
  • Akın İsmailoğlu DP
  • Özel Özen CHP
  • Nizamettin Öztürk HDP
  • Oktay Arslan MHP
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen4.214
  • Kullanılan oy3.328
  • Geçerli oy3.184
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.012
  • 30 Mar 143.284
  • 30 Mar 143.138
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %34,7
  • %33,1
  • %1,6
  • %34,7
  • %33,1
  • %1,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %30,3
  • %30,3
  • %30,3
  • %30,3
  • Diğer
  • DP
  • HDP
  • SP
  • %35
  • %32
  • %2,2
  • %0,4
  • %35
  • %32
  • %2,2
  • %0,4
Tüm Partiler
MER ÇIL GÖL HNK PSF DML
ÇILDIR
yukleniyor
DAMAL
yukleniyor
GÖLE
yukleniyor
HANAK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
POSOF
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlhan Gültekin AK Parti
  • Akın İsmailoğlu DP
  • Özel Özen CHP
  • Nizamettin Öztürk HDP
  • Oktay Arslan MHP
  • Katılım oranı % 79
  • Toplam seçmen4.214
  • Kullanılan oy3.328
  • Geçerli oy3.184
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.012
  • 30 Mar 143.284
  • 30 Mar 143.138
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Göle Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

GÖLE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 15 / 15
  • %100
  • AK Parti
  • DP
  • CHP
  • %33,1
    1.053 oy
  • %32
    1.019 oy
  • %30,3
    966 oy
  • %33,1
    1.053 oy
  • %32
    1.019 oy
  • %30,3
    966 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33
    1.035 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,5
    643 oy
  • %33
    1.035 oy
  • %0
  • %20,5
    643 oy
  • HDP
  • MHP
  • SP
  • %2,2
    71 oy
  • %1,6
    51 oy
  • %0,4
    14 oy
  • %2,2
    71 oy
  • %1,6
    51 oy
  • %0,4
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %6,4
    201 oy
  • %1,8
    56 oy
  • %17,7
    554 oy
  • %6,4
    201 oy
  • %1,8
    56 oy
  • %17,7
    554 oy
  • BTP
  • %0,3
    10 oy
  • %0,3
    10 oy
  • 30 Mar 14
  • %1,4
    45 oy
  • %1,4
    45 oy

Ardahan İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ardahan ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ardahan Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 45 / 45
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • %51,2
    5.348 oy
  • %43,1
    4.501 oy
  • %4,9
    507 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,7
    3.316 oy
  • %34,3
    3.371 oy
  • %0
  • SP
  • VP
  • TKP
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %0,3
    30 oy
  • %0,2
    21 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,5
    150 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    150 oy
  • %0
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy
  • %1,1
    109 oy
  • %0,5
    46 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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