Seçim İstanbul Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları İstanbul Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İstanbul

Ekrem İmamoğlu

CHP
%48,8
4.171.118 oy

Binali Yıldırım

AK Parti
%48,6
4.149.656 oy

Diğer

%2
226.300 oy
İstanbul İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 31.186 / 31.186
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %48,8
  • %48,6
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,3
  • %48,8
  • %48,6
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
  • %47,9
  • %1,4
  • %0,1
  • %0,1
  • %40,1
  • %47,9
  • %1,4
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
24 14 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
ADALAR
yukleniyor
ARNAVUTKÖY
yukleniyor
ATAŞEHİR
yukleniyor
AVCILAR
yukleniyor
BAĞCILAR
yukleniyor
BAHÇELİEVLER
yukleniyor
BAKIRKÖY
yukleniyor
BAŞAKŞEHİR
yukleniyor
BAYRAMPAŞA
yukleniyor
BEŞİKTAŞ
yukleniyor
BEYKOZ
yukleniyor
BEYLİKDÜZÜ
yukleniyor
BEYOĞLU
yukleniyor
BÜYÜKÇEKMECE
yukleniyor
ÇATALCA
yukleniyor
ÇEKMEKÖY
yukleniyor
ESENLER
yukleniyor
ESENYURT
yukleniyor
EYÜPSULTAN
yukleniyor
FATİH
yukleniyor
GAZİOSMANPAŞA
yukleniyor
GÜNGÖREN
yukleniyor
KADIKÖY
yukleniyor
KAĞITHANE
yukleniyor
KARTAL
yukleniyor
KÜÇÜKÇEKMECE
yukleniyor
MALTEPE
yukleniyor
PENDİK
yukleniyor
SANCAKTEPE
yukleniyor
SARIYER
yukleniyor
SİLİVRİ
yukleniyor
SULTANBEYLİ
yukleniyor
SULTANGAZİ
yukleniyor
ŞİLE
yukleniyor
ŞİŞLİ
yukleniyor
TUZLA
yukleniyor
ÜMRANİYE
yukleniyor
ÜSKÜDAR
yukleniyor
ZEYTİNBURNU
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem İmamoğlu CHP
  • Binali Yıldırım AK Parti
  • Necdet Gökçınar SP
  • Muammer Aydın DSP
  • Selim Kotil BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen10.570.939
  • Kullanılan oy8.866.614
  • Geçerli oy8.547.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.997.024
  • 30 Mar 148.936.053
  • 30 Mar 148.548.585
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 31.186 / 31.186
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %48,8
  • %48,8
  • %48,8
  • %48,8
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • %48,6
  • %48,6
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,3
  • %2,6
  • %1,2
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
25 14
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
ADALAR
yukleniyor
ARNAVUTKÖY
yukleniyor
ATAŞEHİR
yukleniyor
AVCILAR
yukleniyor
BAĞCILAR
yukleniyor
BAHÇELİEVLER
yukleniyor
BAKIRKÖY
yukleniyor
BAŞAKŞEHİR
yukleniyor
BAYRAMPAŞA
yukleniyor
BEŞİKTAŞ
yukleniyor
BEYKOZ
yukleniyor
BEYLİKDÜZÜ
yukleniyor
BEYOĞLU
yukleniyor
BÜYÜKÇEKMECE
yukleniyor
ÇATALCA
yukleniyor
ÇEKMEKÖY
yukleniyor
ESENLER
yukleniyor
ESENYURT
yukleniyor
EYÜPSULTAN
yukleniyor
FATİH
yukleniyor
GAZİOSMANPAŞA
yukleniyor
GÜNGÖREN
yukleniyor
KADIKÖY
yukleniyor
KAĞITHANE
yukleniyor
KARTAL
yukleniyor
KÜÇÜKÇEKMECE
yukleniyor
MALTEPE
yukleniyor
PENDİK
yukleniyor
SANCAKTEPE
yukleniyor
SARIYER
yukleniyor
SİLİVRİ
yukleniyor
SULTANBEYLİ
yukleniyor
SULTANGAZİ
yukleniyor
ŞİLE
yukleniyor
ŞİŞLİ
yukleniyor
TUZLA
yukleniyor
ÜMRANİYE
yukleniyor
ÜSKÜDAR
yukleniyor
ZEYTİNBURNU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ekrem İmamoğlu CHP
  • Binali Yıldırım AK Parti
  • Necdet Gökçınar SP
  • Muammer Aydın DSP
  • Selim Kotil BTP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen10.570.939
  • Kullanılan oy8.866.614
  • Geçerli oy8.547.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.997.024
  • 30 Mar 148.936.053
  • 30 Mar 148.548.585
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 24 25 -1
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 14 14 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.186 / 31.186
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %48,8
    4.171.118 oy
  • %48,6
    4.149.656 oy
  • %1,2
    103.300 oy
  • %0,4
    30.817 oy
  • %48,8
    4.171.118 oy
  • %48,6
    4.149.656 oy
  • %1,2
    103.300 oy
  • %0,4
    30.817 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,3
    27.238 oy
  • %0,3
    22.544 oy
  • %0,2
    17.377 oy
  • %0,2
    14.532 oy
  • %0,3
    27.238 oy
  • %0,3
    22.544 oy
  • %0,2
    17.377 oy
  • %0,2
    14.532 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    10.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10.492 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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