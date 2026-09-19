Seçim İstanbul PENDİK Seçim Sonuçları – PENDİK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İstanbul PENDİK

Ahmet Cin

AK Parti
%54,8
218.042 oy

Mehmet Salih Usta

CHP
%41,3
164.327 oy

Diğer

%4
15.841 oy
İstanbul - PENDİK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.436 / 1.436
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %54,8
  • %41,3
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %54,8
  • %41,3
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
  • %29,4
  • %4,5
  • %0,1
  • %0,2
  • %52,9
  • %29,4
  • %4,5
  • %0,1
  • %0,2
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
ADALAR
yukleniyor
ARNAVUTKÖY
yukleniyor
ATAŞEHİR
yukleniyor
AVCILAR
yukleniyor
BAĞCILAR
yukleniyor
BAHÇELİEVLER
yukleniyor
BAKIRKÖY
yukleniyor
BAŞAKŞEHİR
yukleniyor
BAYRAMPAŞA
yukleniyor
BEŞİKTAŞ
yukleniyor
BEYKOZ
yukleniyor
BEYLİKDÜZÜ
yukleniyor
BEYOĞLU
yukleniyor
BÜYÜKÇEKMECE
yukleniyor
ÇATALCA
yukleniyor
ÇEKMEKÖY
yukleniyor
ESENLER
yukleniyor
ESENYURT
yukleniyor
EYÜPSULTAN
yukleniyor
FATİH
yukleniyor
GAZİOSMANPAŞA
yukleniyor
GÜNGÖREN
yukleniyor
KADIKÖY
yukleniyor
KAĞITHANE
yukleniyor
KARTAL
yukleniyor
KÜÇÜKÇEKMECE
yukleniyor
MALTEPE
yukleniyor
PENDİK
yukleniyor
SANCAKTEPE
yukleniyor
SARIYER
yukleniyor
SİLİVRİ
yukleniyor
SULTANBEYLİ
yukleniyor
SULTANGAZİ
yukleniyor
ŞİLE
yukleniyor
ŞİŞLİ
yukleniyor
TUZLA
yukleniyor
ÜMRANİYE
yukleniyor
ÜSKÜDAR
yukleniyor
ZEYTİNBURNU
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Cin AK Parti
  • Mehmet Salih Usta CHP
  • Mahmut Kılıç SP
  • Murtaza Sasa DSP
  • Seçkin Karataş BTP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen488.959
  • Kullanılan oy410.625
  • Geçerli oy398.210
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14447.930
  • 30 Mar 14401.143
  • 30 Mar 14381.507
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pendik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.436 / 1.436
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %54,8
  • %54,8
  • %54,8
  • %54,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %41,3
  • %41,3
  • %41,3
  • %41,3
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %4
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,3
  • %4
  • %2,8
  • %0,4
  • %0,3
Tüm Partiler
BEY ÇAT EYP SRY SİL ŞLE BÇK PEN ÜMR TUZ ARN BŞH ÇKM SNC
ADALAR
yukleniyor
ARNAVUTKÖY
yukleniyor
ATAŞEHİR
yukleniyor
AVCILAR
yukleniyor
BAĞCILAR
yukleniyor
BAHÇELİEVLER
yukleniyor
BAKIRKÖY
yukleniyor
BAŞAKŞEHİR
yukleniyor
BAYRAMPAŞA
yukleniyor
BEŞİKTAŞ
yukleniyor
BEYKOZ
yukleniyor
BEYLİKDÜZÜ
yukleniyor
BEYOĞLU
yukleniyor
BÜYÜKÇEKMECE
yukleniyor
ÇATALCA
yukleniyor
ÇEKMEKÖY
yukleniyor
ESENLER
yukleniyor
ESENYURT
yukleniyor
EYÜPSULTAN
yukleniyor
FATİH
yukleniyor
GAZİOSMANPAŞA
yukleniyor
GÜNGÖREN
yukleniyor
KADIKÖY
yukleniyor
KAĞITHANE
yukleniyor
KARTAL
yukleniyor
KÜÇÜKÇEKMECE
yukleniyor
MALTEPE
yukleniyor
PENDİK
yukleniyor
SANCAKTEPE
yukleniyor
SARIYER
yukleniyor
SİLİVRİ
yukleniyor
SULTANBEYLİ
yukleniyor
SULTANGAZİ
yukleniyor
ŞİLE
yukleniyor
ŞİŞLİ
yukleniyor
TUZLA
yukleniyor
ÜMRANİYE
yukleniyor
ÜSKÜDAR
yukleniyor
ZEYTİNBURNU
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Cin AK Parti
  • Mehmet Salih Usta CHP
  • Mahmut Kılıç SP
  • Murtaza Sasa DSP
  • Seçkin Karataş BTP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen488.959
  • Kullanılan oy410.625
  • Geçerli oy398.210
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14447.930
  • 30 Mar 14401.143
  • 30 Mar 14381.507
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pendik Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PENDİK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.436 / 1.436
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %54,8
    218.042 oy
  • %41,3
    164.327 oy
  • %2,8
    11.282 oy
  • %54,8
    218.042 oy
  • %41,3
    164.327 oy
  • %2,8
    11.282 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,9
    201.833 oy
  • %29,4
    112.345 oy
  • %4,5
    17.229 oy
  • %52,9
    201.833 oy
  • %29,4
    112.345 oy
  • %4,5
    17.229 oy
  • DSP
  • BTP
  • VP
  • %0,4
    1.772 oy
  • %0,3
    1.120 oy
  • %0,2
    962 oy
  • %0,4
    1.772 oy
  • %0,3
    1.120 oy
  • %0,2
    962 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    333 oy
  • %0,2
    648 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    333 oy
  • %0,2
    648 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • %0,2
    705 oy
  • %0,2
    705 oy
  • 30 Mar 14
  • %3,2
    12.289 oy
  • %3,2
    12.289 oy

İstanbul İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İstanbul ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İstanbul Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 31.186 / 31.186
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %48,8
    4.171.118 oy
  • %48,6
    4.149.656 oy
  • %1,2
    103.300 oy
  • %0,4
    30.817 oy
  • %48,8
    4.171.118 oy
  • %48,6
    4.149.656 oy
  • %1,2
    103.300 oy
  • %0,4
    30.817 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • %40,1
    3.426.602 oy
  • %47,9
    4.096.221 oy
  • %1,4
    122.869 oy
  • %0,1
    7.216 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,3
    27.238 oy
  • %0,3
    22.544 oy
  • %0,2
    17.377 oy
  • %0,2
    14.532 oy
  • %0,3
    27.238 oy
  • %0,3
    22.544 oy
  • %0,2
    17.377 oy
  • %0,2
    14.532 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
    0 oy
  • %4,8
    413.315 oy
  • %0,1
    10.906 oy
  • %0,1
    5.601 oy
  • %0
  • %4,8
    413.315 oy
  • TKP
  • MHP
  • %0,1
    10.492 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    10.492 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy
  • %0,1
    7.629 oy
  • %4
    339.346 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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