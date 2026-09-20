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31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Batman

Mehmet Demir

HDP
%66
120.014 oy

Murat Güneştekin

AK Parti
%28,6
51.902 oy

Diğer

%5
9.851 oy
Batman İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 736 / 736
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %66
  • %28,6
  • %1,5
  • %1,4
  • %0,8
  • %66
  • %28,6
  • %1,5
  • %1,4
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
  • %31
  • %1,7
  • %0,7
  • %0
  • %55,9
  • %31
  • %1,7
  • %0,7
  • %0
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 4 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
BEŞİRİ
yukleniyor
GERCÜŞ
yukleniyor
HASANKEYF
yukleniyor
KOZLUK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SASON
yukleniyor
  • SP
  • AK Parti
  • HDP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Demir HDP
  • Murat Güneştekin AK Parti
  • İlhami Işık SP
  • Enver Erdem CHP
  • Abdullah Balcı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen246.596
  • Kullanılan oy192.059
  • Geçerli oy181.767
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14205.100
  • 30 Mar 14171.321
  • 30 Mar 14163.319
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Batman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 736 / 736
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %29,2
  • %28,6
  • %0,6
  • %29,2
  • %28,6
  • %0,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,8
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • Bağımsız
  • %68,5
  • %66
  • %1,5
  • %0,4
  • %68,5
  • %66
  • %1,5
  • %0,4
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
5 4 2
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
MER BŞR GER KOZ SSN HSN
BEŞİRİ
yukleniyor
GERCÜŞ
yukleniyor
HASANKEYF
yukleniyor
KOZLUK
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SASON
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Demir HDP
  • Murat Güneştekin AK Parti
  • İlhami Işık SP
  • Enver Erdem CHP
  • Abdullah Balcı İYİ Parti
  • Katılım oranı % 77,9
  • Toplam seçmen246.596
  • Kullanılan oy192.059
  • Geçerli oy181.767
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14205.100
  • 30 Mar 14171.321
  • 30 Mar 14163.319
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Batman İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 5 3 +2
  • MHP 0 0 0
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 4 3 +1
  • SP 2 2 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Batman İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Batman ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Batman Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 736 / 736
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • %66
    120.014 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • %66
    120.014 oy
  • %28,6
    51.902 oy
  • %1,5
    2.712 oy
  • %1,4
    2.575 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • %55,9
    91.231 oy
  • %31
    50.550 oy
  • %1,7
    2.763 oy
  • %0,7
    1.187 oy
  • İYİ Parti
  • MHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %0,8
    1.524 oy
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,2
    412 oy
  • %0,8
    1.524 oy
  • %0,6
    1.180 oy
  • %0,4
    730 oy
  • %0,2
    412 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    879 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,5
    879 oy
  • %0
  • %0
  • DP
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,1
    185 oy
  • %0,2
    339 oy
  • %0,1
    194 oy
  • %0,1
    185 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1
    1.645 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1
    1.645 oy
  • %0

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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