Seçim Bursa Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Bursa Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa

Alinur Aktaş

AK Parti
%49,6
898.292 oy

Mustafa Bozbey

CHP
%47
851.360 oy

Diğer

%3
60.732 oy
Bursa İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %49,6
  • %47
  • %1,8
  • %0,6
  • %0,3
  • %49,6
  • %47
  • %1,8
  • %0,6
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
  • %28,7
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,2
  • %49,5
  • %28,7
  • %2,1
  • %0,5
  • %0,2
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
13 3 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alinur Aktaş AK Parti
  • Mustafa Bozbey CHP
  • Mehmet Atmaca SP
  • Metin Engin DP
  • Ahmet Murat Özbilge DSP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen2.177.764
  • Kullanılan oy1.869.050
  • Geçerli oy1.810.384
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.982.143
  • 30 Mar 141.798.649
  • 30 Mar 141.721.340
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %49,6
  • %49,6
  • %0
  • %49,6
  • %49,6
  • %0
  • MİLLET
  • CHP
  • %47
  • %47
  • %47
  • %47
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %3,4
  • %1,8
  • %0,6
  • %0,3
  • %3,4
  • %1,8
  • %0,6
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
14 3
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alinur Aktaş AK Parti
  • Mustafa Bozbey CHP
  • Mehmet Atmaca SP
  • Metin Engin DP
  • Ahmet Murat Özbilge DSP
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen2.177.764
  • Kullanılan oy1.869.050
  • Geçerli oy1.810.384
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.982.143
  • 30 Mar 141.798.649
  • 30 Mar 141.721.340
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 13 15 -2
  • MHP 1 0 +1
  • CHP 3 2 +1
  • İYİ Parti 0 0 0
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 0 0
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 0 0
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

Bursa Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bursa İttifaka Göre Yerel Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Bursa Belediye Başkan Adayları