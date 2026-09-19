Seçim Bursa İNEGÖL Seçim Sonuçları – İNEGÖL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa İNEGÖL

Alper Taban

AK Parti
%63,6
98.238 oy

Hakan Özdemir

İYİ Parti
%22,6
34.992 oy

Diğer

%13
21.306 oy
Bursa - İNEGÖL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 597 / 597
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %63,6
  • %22,6
  • %8,1
  • %3,2
  • %0,7
  • %63,6
  • %22,6
  • %8,1
  • %3,2
  • %0,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
  • %0
  • %5,5
  • %0
  • %0
  • %55,2
  • %0
  • %5,5
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taban AK Parti
  • Hakan Özdemir İYİ Parti
  • Hasan Eroğlu SP
  • Kemal Doğan HDP
  • Halil Büyükışıklar DSP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen186.025
  • Kullanılan oy161.001
  • Geçerli oy154.536
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14162.584
  • 30 Mar 14149.602
  • 30 Mar 14143.172
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnegöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 597 / 597
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %63,6
  • %63,6
  • %63,6
  • %63,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %22,6
  • %22,6
  • %22,6
  • %22,6
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • DSP
  • %13,8
  • %8,1
  • %3,2
  • %0,7
  • %13,8
  • %8,1
  • %3,2
  • %0,7
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taban AK Parti
  • Hakan Özdemir İYİ Parti
  • Hasan Eroğlu SP
  • Kemal Doğan HDP
  • Halil Büyükışıklar DSP
  • Katılım oranı % 86,5
  • Toplam seçmen186.025
  • Kullanılan oy161.001
  • Geçerli oy154.536
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14162.584
  • 30 Mar 14149.602
  • 30 Mar 14143.172
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnegöl Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İNEGÖL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 597 / 597
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • HDP
  • %63,6
    98.238 oy
  • %22,6
    34.992 oy
  • %8,1
    12.488 oy
  • %3,2
    4.936 oy
  • %63,6
    98.238 oy
  • %22,6
    34.992 oy
  • %8,1
    12.488 oy
  • %3,2
    4.936 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %55,2
    79.046 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,5
    7.853 oy
  • %0
    0 oy
  • %55,2
    79.046 oy
  • %0
  • %5,5
    7.853 oy
  • %0
  • DSP
  • DP
  • BBP
  • Bağımsız
  • %0,7
    1.068 oy
  • %0,6
    874 oy
  • %0,5
    703 oy
  • %0,4
    654 oy
  • %0,7
    1.068 oy
  • %0,6
    874 oy
  • %0,5
    703 oy
  • %0,4
    654 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    286 oy
  • %2
    2.903 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    286 oy
  • %2
    2.903 oy
  • BTP
  • VP
  • %0,2
    311 oy
  • %0,2
    272 oy
  • %0,2
    311 oy
  • %0,2
    272 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    301 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    301 oy
  • %0

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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