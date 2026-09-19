Seçim Bursa KARACABEY Seçim Sonuçları – KARACABEY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa KARACABEY

Ali Özkan

AK Parti
%40,2
21.336 oy

Ayhan Tayfur

İYİ Parti
%35,8
18.973 oy

Diğer

%24
12.722 oy
Bursa - KARACABEY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 221 / 221
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • DP
  • SP
  • VP
  • %40,2
  • %35,8
  • %21,2
  • %2,1
  • %0,4
  • %40,2
  • %35,8
  • %21,2
  • %2,1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35
  • %0
  • %14,9
  • %4,7
  • %0
  • %35
  • %0
  • %14,9
  • %4,7
  • %0
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Özkan AK Parti
  • Ayhan Tayfur İYİ Parti
  • Ergün Koç DP
  • Zeynel Abidin Koçak SP
  • Rifat Narhın VP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen63.222
  • Kullanılan oy55.157
  • Geçerli oy53.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.334
  • 30 Mar 1455.604
  • 30 Mar 1453.117
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacabey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 221 / 221
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %40,2
  • %40,2
  • %40,2
  • %40,2
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %35,8
  • %35,8
  • %35,8
  • %35,8
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • VP
  • %24
  • %21,2
  • %2,1
  • %0,4
  • %24
  • %21,2
  • %2,1
  • %0,4
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ali Özkan AK Parti
  • Ayhan Tayfur İYİ Parti
  • Ergün Koç DP
  • Zeynel Abidin Koçak SP
  • Rifat Narhın VP
  • Katılım oranı % 87,2
  • Toplam seçmen63.222
  • Kullanılan oy55.157
  • Geçerli oy53.031
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1460.334
  • 30 Mar 1455.604
  • 30 Mar 1453.117
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Karacabey Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KARACABEY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 221 / 221
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %40,2
    21.336 oy
  • %35,8
    18.973 oy
  • %40,2
    21.336 oy
  • %35,8
    18.973 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %35
    18.612 oy
  • %0
    0 oy
  • %35
    18.612 oy
  • %0
  • DP
  • SP
  • %21,2
    11.253 oy
  • %2,1
    1.103 oy
  • %21,2
    11.253 oy
  • %2,1
    1.103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %14,9
    7.890 oy
  • %4,7
    2.480 oy
  • %14,9
    7.890 oy
  • %4,7
    2.480 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,4
    220 oy
  • %0,3
    146 oy
  • %0,4
    220 oy
  • %0,3
    146 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    84 oy
  • %0
  • %0,2
    84 oy

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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