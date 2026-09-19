Seçim Bursa YILDIRIM Seçim Sonuçları – YILDIRIM Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bursa YILDIRIM

Oktay Yılmaz

AK Parti
%56,3
210.410 oy

Özgür Erdursun

CHP
%38,3
142.877 oy

Diğer

%6
20.221 oy
Bursa - YILDIRIM İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.355 / 1.355
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %56,3
  • %38,3
  • %2,1
  • %2,1
  • %0,4
  • %56,3
  • %38,3
  • %2,1
  • %2,1
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
  • %16,7
  • %2,3
  • %0,7
  • %0,2
  • %50,4
  • %16,7
  • %2,3
  • %0,7
  • %0,2
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
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GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
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HARMANCIK
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İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Oktay Yılmaz AK Parti
  • Özgür Erdursun CHP
  • Sadettin Sadi Sesli SP
  • Ayhan Özbek BBP
  • Bahattin Kuşoğlu DSP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen460.092
  • Kullanılan oy387.706
  • Geçerli oy373.508
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14446.965
  • 30 Mar 14400.096
  • 30 Mar 14382.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yıldırım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.355 / 1.355
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %56,3
  • %56,3
  • %56,3
  • %56,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %38,3
  • %38,3
  • %38,3
  • %38,3
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %5,4
  • %2,1
  • %2,1
  • %0,4
  • %5,4
  • %2,1
  • %2,1
  • %0,4
Tüm Partiler
GML İNG İZN KRB KLS MDN MKP ORE ORG YNŞ BOH HRM NLF OSG YLD GRS KST
BÜYÜKORHAN
yukleniyor
GEMLİK
yukleniyor
GÜRSU
yukleniyor
HARMANCIK
yukleniyor
İNEGÖL
yukleniyor
İZNİK
yukleniyor
KARACABEY
yukleniyor
KELES
yukleniyor
KESTEL
yukleniyor
MUDANYA
yukleniyor
MUSTAFAKEMALPAŞA
yukleniyor
NİLÜFER
yukleniyor
ORHANELİ
yukleniyor
ORHANGAZİ
yukleniyor
OSMANGAZİ
yukleniyor
YENİŞEHİR
yukleniyor
YILDIRIM
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Oktay Yılmaz AK Parti
  • Özgür Erdursun CHP
  • Sadettin Sadi Sesli SP
  • Ayhan Özbek BBP
  • Bahattin Kuşoğlu DSP
  • Katılım oranı % 84,3
  • Toplam seçmen460.092
  • Kullanılan oy387.706
  • Geçerli oy373.508
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14446.965
  • 30 Mar 14400.096
  • 30 Mar 14382.275
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yıldırım Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YILDIRIM Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.355 / 1.355
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • %56,3
    210.410 oy
  • %38,3
    142.877 oy
  • %2,1
    7.844 oy
  • %56,3
    210.410 oy
  • %38,3
    142.877 oy
  • %2,1
    7.844 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50,4
    192.489 oy
  • %16,7
    63.720 oy
  • %2,3
    8.758 oy
  • %50,4
    192.489 oy
  • %16,7
    63.720 oy
  • %2,3
    8.758 oy
  • BBP
  • DSP
  • DP
  • %2,1
    7.684 oy
  • %0,4
    1.587 oy
  • %0,4
    1.337 oy
  • %2,1
    7.684 oy
  • %0,4
    1.587 oy
  • %0,4
    1.337 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    2.570 oy
  • %0,2
    593 oy
  • %0,2
    944 oy
  • %0,7
    2.570 oy
  • %0,2
    593 oy
  • %0,2
    944 oy
  • BTP
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,2
    748 oy
  • %0,2
    645 oy
  • %0,1
    376 oy
  • %0,2
    748 oy
  • %0,2
    645 oy
  • %0,1
    376 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    855 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    13.890 oy
  • %0,2
    855 oy
  • %0
  • %3,6
    13.890 oy

Bursa İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bursa ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bursa Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 6.841 / 6.841
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DP
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • %49,6
    898.292 oy
  • %47
    851.360 oy
  • %1,8
    32.589 oy
  • %0,6
    11.746 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • %49,5
    852.394 oy
  • %28,7
    493.995 oy
  • %2,1
    35.668 oy
  • %0,5
    8.796 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • TKP
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • %0,3
    5.976 oy
  • %0,2
    4.170 oy
  • %0,2
    3.545 oy
  • %0,1
    1.451 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • %0,2
    2.869 oy
  • %0
  • %0,2
    2.857 oy
  • %0,1
    1.006 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    1.255 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy
  • %1,7
    29.247 oy
  • %15,3
    263.906 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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