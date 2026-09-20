31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale
Mehmet Saygılı
AK Parti
%42
45.569 oy
Mahir Yılmaz
İYİ Parti
%31,7
34.391 oy
Diğer
%26
28.449 oy
Kırıkkale İli Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 409 / 409
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Saygılı AK Parti
- Mahir Yılmaz İYİ Parti
- Serdar Yarar MHP
- Mustafa Babacan BBP
- Faruk Vurgun SP
- Katılım oranı % 82,4
- Toplam seçmen136.134
- Kullanılan oy112.123
- Geçerli oy108.409
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14134.824
- 30 Mar 14119.191
- 30 Mar 14114.189
- Açılan sandık
- 409 / 409
- %100
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
Belediye Başkan Adayları
- Mehmet Saygılı AK Parti
- Mahir Yılmaz İYİ Parti
- Serdar Yarar MHP
- Mustafa Babacan BBP
- Faruk Vurgun SP
- Katılım oranı % 82,4
- Toplam seçmen136.134
- Kullanılan oy112.123
- Geçerli oy108.409
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14134.824
- 30 Mar 14119.191
- 30 Mar 14114.189
İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- İlçe - Belde 2019 2014
- BAHŞİLİ AK Parti %51,8 AK Parti %48,4
- BALIŞEYH AK Parti %53,6 AK Parti %62,3
- ÇELEBİ AK Parti %52,1 AK Parti %40,1
- ÇERİKLİ AK Parti %64,1 AK Parti %54,7
- DELİCE AK Parti %85,5 SP %44
- HACILAR MHP %51,5 AK Parti %50,5
- KARAKEÇİLİ MHP %49,8 AK Parti %29
- KESKİN İYİ Parti %34,8 BBP %29,5
- MERKEZ AK Parti %42 AK Parti %44,3
- SULAKYURT MHP %55,7 MHP %31,5
- YAHŞİHAN MHP %49,9 AK Parti %48,7
Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları
- Partiler 2019 2014 Fark
- Partiler 2019 2014 Fark
- AK Parti 6 7 -1
- MHP 4 1 +3
- CHP 0 0 0 ⚊
- İYİ Parti 1 0 +1
- HDP 0 0 0 ⚊
- SP 0 1 -1
- DSP 0 0 0 ⚊
- BBP 0 1 -1
- VP 0 0 0 ⚊
- DP 0 0 0 ⚊
- BTP 0 0 0 ⚊
- TKP 0 0 0 ⚊
- Bağımsız 0 0 0 ⚊
- Diğer 0 0 0 ⚊
Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
BahşiliRecep Zafer Tekin % 100 % 51,8 % 45,2 % 0 % 0 % 0 % 2,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAHŞİLİ Recep Zafer Tekin % 100 % 51,84 % 45,17 % 0 % 0 % 0 % 2,45 SP
- BAHŞİLİ (30 Mar 2014) İbrahim Uyar % 48,42 % 15,53 % 0 % 0 % 0 % 35,61 SP
-
BalışeyhAli Dedelioğlu % 100 % 53,6 % 29,3 % 16,6 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALIŞEYH Ali Dedelioğlu % 100 % 53,64 % 29,26 % 16,58 % 0 % 0 % 0,52 SP
- BALIŞEYH (30 Mar 2014) Ali Dedelioğlu % 62,29 % 36,91 % 0 % 0 % 0 % 0,44 SP
-
ÇelebiYaşar Erdemir % 100 % 52,1 % 46,1 % 1,5 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇELEBİ Yaşar Erdemir % 100 % 52,07 % 46,14 % 1,46 % 0 % 0 % 0,22 SP
- ÇELEBİ (30 Mar 2014) Süleyman Uluyol % 40,15 % 8,88 % 2,31 % 0 % 0 % 30,71 SP
-
ÇerikliNuh Şahin % 100 % 64,1 % 31,7 % 3,2 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇERİKLİ Nuh Şahin % 100 % 64,13 % 31,7 % 3,21 % 0 % 0 % 0,96 SP
- ÇERİKLİ (30 Mar 2014) Nuh Şahin % 54,69 % 44,62 % 0,37 % 0 % 0 % 0,11 BBP
-
DeliceTurgut Özdem % 100 % 85,5 % 2,7 % 0 % 11 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DELİCE Turgut Özdem % 100 % 85,5 % 2,66 % 0 % 10,97 % 0 % 0,62 SP
- DELİCE (30 Mar 2014) Turgut Özdem % 33,31 % 19,64 % 2,42 % 0 % 0 % 43,99 SP
-
HacılarMehmet Koyuncu % 100 % 47,4 % 51,5 % 0,3 % 0,6 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HACILAR Mehmet Koyuncu % 100 % 47,44 % 51,49 % 0,27 % 0,62 % 0 % 0,09 SP
- HACILAR (30 Mar 2014) Menduh Bağrıaçık % 50,55 % 0,62 % 47,41 % 0 % 0 % 0,43 SP
-
KarakeçiliVeysel Aydemir % 100 % 49 % 49,8 % 0,5 % 0,7 % 0 % 0 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAKEÇİLİ Veysel Aydemir % 100 % 48,98 % 49,77 % 0,46 % 0,75 % 0 % 0,04 SP
- KARAKEÇİLİ (30 Mar 2014) Hüseyin Özçelik % 29,05 % 22,28 % 1,86 % 0 % 0 % 27,76 BBP
-
KeskinNecati Alsancak % 100 % 34,6 % 30,3 % 0 % 34,8 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KESKİN Necati Alsancak % 100 % 34,64 % 30,31 % 0 % 34,75 % 0 % 0,23 SP
- KESKİN (30 Mar 2014) Dede Yıldırım % 28,25 % 7,48 % 6,67 % 0 % 0 % 29,48 BBP
-
MerkezMehmet Saygılı % 100 % 42 % 23,5 % 0 % 31,7 % 0 % 1,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Mehmet Saygılı % 100 % 42,03 % 23,47 % 0 % 31,72 % 0 % 1,32 BBP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 44,29 % 29,96 % 2,7 % 0 % 0 % 20,34 SP
-
Sulakyurtİsmail Bildik % 100 % 34,3 % 55,7 % 9,8 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULAKYURT İsmail Bildik % 100 % 34,32 % 55,72 % 9,84 % 0 % 0 % 0,12 SP
- SULAKYURT (30 Mar 2014) İsmail Bildik % 26,61 % 31,51 % 11,98 % 0 % 0 % 29,82 SP
-
YahşihanOsman Türkyılmaz % 100 % 39,1 % 49,9 % 0 % 10 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAHŞİHAN Osman Türkyılmaz % 100 % 39,14 % 49,93 % 0 % 9,98 % 0 % 0,84 SP
- YAHŞİHAN (30 Mar 2014) Ahmet Sungur % 48,72 % 32,6 % 17,28 % 0 % 0 % 0,79 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 409 / 409
- %100
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