Seçim Kırıkkale Seçim Sonuçları – Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale Yerel Seçim sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale

Mehmet Saygılı

AK Parti
%42
45.569 oy

Mahir Yılmaz

İYİ Parti
%31,7
34.391 oy

Diğer

%26
28.449 oy
Kırıkkale İli Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • BBP
  • SP
  • %42
  • %31,7
  • %23,5
  • %1,3
  • %0,9
  • %42
  • %31,7
  • %23,5
  • %1,3
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
  • %0
  • %30
  • %0,9
  • %20,3
  • %44,3
  • %0
  • %30
  • %0,9
  • %20,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
6 4 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Saygılı AK Parti
  • Mahir Yılmaz İYİ Parti
  • Serdar Yarar MHP
  • Mustafa Babacan BBP
  • Faruk Vurgun SP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen136.134
  • Kullanılan oy112.123
  • Geçerli oy108.409
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.824
  • 30 Mar 14119.191
  • 30 Mar 14114.189
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırıkkale İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,5
  • %42
  • %23,5
  • %65,5
  • %42
  • %23,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %31,7
  • %31,7
  • %31,7
  • %31,7
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %2,8
  • %1,3
  • %0,9
  • %0,3
  • %2,8
  • %1,3
  • %0,9
  • %0,3
Tüm Partiler
Partilerin Kazandığı İlçe/Belde Sayısı
10 1
Kazanılan İlçe ve Belde Dağılımı
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Saygılı AK Parti
  • Mahir Yılmaz İYİ Parti
  • Serdar Yarar MHP
  • Mustafa Babacan BBP
  • Faruk Vurgun SP
  • Katılım oranı % 82,4
  • Toplam seçmen136.134
  • Kullanılan oy112.123
  • Geçerli oy108.409
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14134.824
  • 30 Mar 14119.191
  • 30 Mar 14114.189
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kırıkkale İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları

İlçe/Belde Bazında Kazanan Partiler

  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014
  • İlçe - Belde 2019 2014

Parti Bazında Kazanılan İlçe/Belde Belediyesi Sayıları

  • Partiler 2019 2014 Fark
  • Partiler 2019 2014 Fark
  • AK Parti 6 7 -1
  • MHP 4 1 +3
  • CHP 0 0 0
  • İYİ Parti 1 0 +1
  • HDP 0 0 0
  • SP 0 1 -1
  • DSP 0 0 0
  • BBP 0 1 -1
  • VP 0 0 0
  • DP 0 0 0
  • BTP 0 0 0
  • TKP 0 0 0
  • Bağımsız 0 0 0
  • Diğer 0 0 0

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy

MART 2019 Yerel Seçim Sonuçları

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