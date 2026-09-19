Seçim Kırıkkale YAHŞİHAN Seçim Sonuçları – YAHŞİHAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kırıkkale YAHŞİHAN

Osman Türkyılmaz

MHP
%49,9
6.028 oy

Ahmet Sungur

AK Parti
%39,1
4.726 oy

Diğer

%11
1.320 oy
Kırıkkale - YAHŞİHAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %49,9
  • %39,1
  • %10
  • %0,8
  • %0,1
  • %49,9
  • %39,1
  • %10
  • %0,8
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
  • %48,7
  • %0
  • %0,8
  • %0,1
  • %32,6
  • %48,7
  • %0
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Türkyılmaz MHP
  • Ahmet Sungur AK Parti
  • İsmail Dursun Kuzucu İYİ Parti
  • Hacı Yusuf Korkmaz SP
  • Ahmet Haydar Dilmeç BTP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen14.628
  • Kullanılan oy12.514
  • Geçerli oy12.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.475
  • 30 Mar 148.407
  • 30 Mar 148.065
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yahşihan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %89,1
  • %49,9
  • %39,1
  • %89,1
  • %49,9
  • %39,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %10
  • %10
  • %10
  • %10
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1
  • %0,8
  • %0,1
  • %1
  • %0,8
  • %0,1
Tüm Partiler
DLC KES MER SUL BHŞ BAL ÇLB KKÇ YHŞ
BAHŞİLİ
yukleniyor
BALIŞEYH
yukleniyor
ÇELEBİ
yukleniyor
DELİCE
yukleniyor
KARAKEÇİLİ
yukleniyor
KESKİN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SULAKYURT
yukleniyor
YAHŞİHAN
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Türkyılmaz MHP
  • Ahmet Sungur AK Parti
  • İsmail Dursun Kuzucu İYİ Parti
  • Hacı Yusuf Korkmaz SP
  • Ahmet Haydar Dilmeç BTP
  • Katılım oranı % 85,5
  • Toplam seçmen14.628
  • Kullanılan oy12.514
  • Geçerli oy12.074
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.475
  • 30 Mar 148.407
  • 30 Mar 148.065
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yahşihan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YAHŞİHAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 47 / 47
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %49,9
    6.028 oy
  • %39,1
    4.726 oy
  • %49,9
    6.028 oy
  • %39,1
    4.726 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,6
    2.629 oy
  • %48,7
    3.929 oy
  • %32,6
    2.629 oy
  • %48,7
    3.929 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %10
    1.205 oy
  • %0,8
    102 oy
  • %10
    1.205 oy
  • %0,8
    102 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    64 oy
  • %0
  • %0,8
    64 oy
  • BTP
  • %0,1
    13 oy
  • %0,1
    13 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    7 oy
  • %0,1
    7 oy

Kırıkkale İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kırıkkale ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kırıkkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 409 / 409
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • %42
    45.569 oy
  • %31,7
    34.391 oy
  • %23,5
    25.445 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
    0 oy
  • %30
    34.216 oy
  • %44,3
    50.577 oy
  • %0
  • %30
    34.216 oy
  • BBP
  • SP
  • DSP
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • %1,3
    1.435 oy
  • %0,9
    984 oy
  • %0,3
    303 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • %0,9
    990 oy
  • %20,3
    23.223 oy
  • %0,1
    66 oy
  • TKP
  • VP
  • BTP
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    97 oy
  • %0,1
    71 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • %0
  • %0,2
    210 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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